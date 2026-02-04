У МЗС заявили чи може війна закінчитися цієї весни

У МЗС спростували припущення про терміни завершення війни
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував припущення західних медіа щодо можливих строків завершення війни після переговорів. Він наголосив, що Україна прагне реального припинення бойових дій якомога швидше, а не орієнтується на умовні дедлайни.
Про це Георгій Тихий заявив на пресконференції, повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
В МЗС пояснили, які шанси на те, що війна в Україні закінчиться навесні
Георгій Тихий прокоментував публікацію видання Politico, яке згадувало весну як потенційну часову межу для досягнення домовленостей. За словами речника, українська держава очікує результатів уже зараз, а не в умовні терміни.
"Ми хочемо якнайшвидше закінчення війни, перемир’я і конкретних результатів цих зустрічей. Чесно кажучи, хотілося б не "до весни", а значно раніше", — заявив Георгій Тихий.
Він також підтвердив, що обговорення між Україною, США та Росією тривають навколо чотирьох пріоритетних напрямів. Про деталі переговорів не повідомляється, але в МЗС наголошують, що всі питання вже давно озвучені публічно.
Нагадаємо, також Георгій Тихий пояснив, чого очікує Україна від нового раунду переговорів в Абу-Дабі.
Деякі ЗМІ прогнозують, що новий етап переговорів може бути результативнішим за попередній.
