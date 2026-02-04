У МЗС заявили чи може війна закінчитися цієї весни

Георгій Тихий. Фото: кадр з відео

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував припущення західних медіа щодо можливих строків завершення війни після переговорів. Він наголосив, що Україна прагне реального припинення бойових дій якомога швидше, а не орієнтується на умовні дедлайни.

Про це Георгій Тихий заявив на пресконференції, повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

В МЗС пояснили, які шанси на те, що війна в Україні закінчиться навесні

Георгій Тихий прокоментував публікацію видання Politico, яке згадувало весну як потенційну часову межу для досягнення домовленостей. За словами речника, українська держава очікує результатів уже зараз, а не в умовні терміни.

"Ми хочемо якнайшвидше закінчення війни, перемир’я і конкретних результатів цих зустрічей. Чесно кажучи, хотілося б не "до весни", а значно раніше", — заявив Георгій Тихий.

Він також підтвердив, що обговорення між Україною, США та Росією тривають навколо чотирьох пріоритетних напрямів. Про деталі переговорів не повідомляється, але в МЗС наголошують, що всі питання вже давно озвучені публічно.

Нагадаємо, також Георгій Тихий пояснив, чого очікує Україна від нового раунду переговорів в Абу-Дабі.

Деякі ЗМІ прогнозують, що новий етап переговорів може бути результативнішим за попередній.