Переговори в Абу-Дабі — ЗМІ проаналізували, чого чекати від зустрічі

Переговори в Абу-Дабі 23 лютого. Фото: Reuters

У середу, 4 лютого, в Абу-Дабі розпочався черговий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. Попри складну та напружену ситуацію, цього тижня сторони можуть отримати відповідь на ключове питання — чи справді російський диктатор Володимир Путін налаштований на мирне врегулювання.

Про це пише видання Politico.

Реклама

Читайте також:

Чого чекати від переговорів у Абу-Дабі

За інформацією видання, деякі українські та американські джерела, обізнані з перебігом перемовин, вбачають позитивні сигнали та припускають, що нинішній раунд може виявитися більш результативним, ніж попередні.

"Раніше ці переговори були як виривання зубів без анестезії", — сказав американський експерт із зовнішньої політики, який консультував Київ.

Він зазначив, що раніше скептично ставився до офіційних повідомлень про прогрес у діалозі.

"Раніше мені хотілося кричати, коли я бачив черговий звіт, в якому говорилося, що переговори були "конструктивними". Але тепер я помічаю, що росіяни ставляться до цих переговорів серйозніше", — сказав експерт.

Експерт також висловив обережний оптимізм щодо перспектив врегулювання війни. За його словами, "є розумні шанси покласти край цьому конфлікту навесні".

Зазначимо, 4 лютого українська делегація прибула до Абу-Дабі для проведення чергового раунду переговорів з командами США та РФ.

Як стало відомо, переговорні групи вже розпочали першу зустріч.