Переговори в Абу-Дабі — ЗМІ проаналізували, чого чекати від зустрічі

Багатообіцяльні переговори — ЗМІ дізналися, чого чекати від зустрічей в ОАЕ
У середу, 4 лютого, в Абу-Дабі розпочався черговий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. Попри складну та напружену ситуацію, цього тижня сторони можуть отримати відповідь на ключове питання — чи справді російський диктатор Володимир Путін налаштований на мирне врегулювання.
Про це пише видання Politico.
Чого чекати від переговорів у Абу-Дабі
За інформацією видання, деякі українські та американські джерела, обізнані з перебігом перемовин, вбачають позитивні сигнали та припускають, що нинішній раунд може виявитися більш результативним, ніж попередні.
"Раніше ці переговори були як виривання зубів без анестезії", — сказав американський експерт із зовнішньої політики, який консультував Київ.
Він зазначив, що раніше скептично ставився до офіційних повідомлень про прогрес у діалозі.
"Раніше мені хотілося кричати, коли я бачив черговий звіт, в якому говорилося, що переговори були "конструктивними". Але тепер я помічаю, що росіяни ставляться до цих переговорів серйозніше", — сказав експерт.
Експерт також висловив обережний оптимізм щодо перспектив врегулювання війни. За його словами, "є розумні шанси покласти край цьому конфлікту навесні".
Зазначимо, 4 лютого українська делегація прибула до Абу-Дабі для проведення чергового раунду переговорів з командами США та РФ.
Як стало відомо, переговорні групи вже розпочали першу зустріч.
