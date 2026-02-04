Переговоры в Абу-Даби - СМИ проанализировали, чего ждать от встречи

Переговоры в Абу-Даби 23 февраля. Фото: Reuters

В среду, 4 февраля, в Абу-Даби начался очередной раунд переговоров по завершению войны в Украине. Несмотря на сложную и напряженную ситуацию, на этой неделе стороны могут получить ответ на ключевой вопрос — действительно ли российский диктатор Владимир Путин настроен на мирное урегулирование.

Об этом пишет издание Politico.

Реклама

Читайте также:

Чего ждать от переговоров в Абу-Даби

По информации издания, некоторые украинские и американские источники, знакомые с ходом переговоров, видят положительные сигналы и предполагают, что нынешний раунд может оказаться более результативным, чем предыдущие.

"Раньше эти переговоры были как вырывание зубов без анестезии", — сказал американский эксперт по внешней политике, который консультировал Киев.

Он отметил, что ранее скептически относился к официальным сообщениям о прогрессе в диалоге.

"Раньше мне хотелось кричать, когда я видел очередной отчет, в котором говорилось, что переговоры были "конструктивными". Но теперь я замечаю, что россияне относятся к этим переговорам серьезнее", — сказал эксперт.

Эксперт также выразил осторожный оптимизм относительно перспектив урегулирования войны. По его словам, "есть разумные шансы положить конец этому конфликту весной".

Отметим, 4 февраля украинская делегация прибыла в Абу-Даби для проведения очередного раунда переговоров с командами США и РФ.

Как стало известно, переговорные группы уже начали первую встречу.