Переговоры в Абу-Даби - СМИ проанализировали, чего ждать от встречи

Многообещающие переговоры — СМИ узнали, чего ждать от встреч в ОАЭ
В среду, 4 февраля, в Абу-Даби начался очередной раунд переговоров по завершению войны в Украине. Несмотря на сложную и напряженную ситуацию, на этой неделе стороны могут получить ответ на ключевой вопрос — действительно ли российский диктатор Владимир Путин настроен на мирное урегулирование.
Об этом пишет издание Politico.
Чего ждать от переговоров в Абу-Даби
По информации издания, некоторые украинские и американские источники, знакомые с ходом переговоров, видят положительные сигналы и предполагают, что нынешний раунд может оказаться более результативным, чем предыдущие.
"Раньше эти переговоры были как вырывание зубов без анестезии", — сказал американский эксперт по внешней политике, который консультировал Киев.
Он отметил, что ранее скептически относился к официальным сообщениям о прогрессе в диалоге.
"Раньше мне хотелось кричать, когда я видел очередной отчет, в котором говорилось, что переговоры были "конструктивными". Но теперь я замечаю, что россияне относятся к этим переговорам серьезнее", — сказал эксперт.
Эксперт также выразил осторожный оптимизм относительно перспектив урегулирования войны. По его словам, "есть разумные шансы положить конец этому конфликту весной".
Отметим, 4 февраля украинская делегация прибыла в Абу-Даби для проведения очередного раунда переговоров с командами США и РФ.
Как стало известно, переговорные группы уже начали первую встречу.
