Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Раді виступив генсек НАТО — основні тези

У Раді виступив генсек НАТО — основні тези

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 11:27
Виступ Марка Рютте в українському парламенті — що сказав
Марк Рютте. Фото: кадр із відео

У Верховній Раді розпочався виступ генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Він сьогодні перебуває з робочим візитом в Україні.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у вівторок, 3 лютого.

Реклама
Читайте також:

Про що Рютте розповів у парламенті

Основні тези Рютте:

  • НАТО стоїть поруч з Україною;
  • Ми помилялися. Україна виявилася сильною;
  • Україна була і залишається в центрі забезпечення безпеки НАТО;
  • зростає виробництво для потреб України;
  • Україні потрібна підтримка НАТО, бо температура зростає;
  • тривалий мир потребує участі США та Канади;
  • НАТО вчиться в України. Багато країн НАТО виробляють спільно з Україною обладнання;
  • Альянс хоче завершення війни в Україні;
  • з літа НАТО надало Україні 75% ракет, що йдуть на фронт, і 90% ракет для ППО;
  • як тільки буде досягнута мирна угода, одразу зʼявляться збройні сили, літаки в повітрі та підтримка на морі від тих країн, які погодяться. Решту країн будуть надавати підтримку іншим способом;
  • Росія демонструє несерйозне ставлення до миру;
  • путінська економіка зростає;
  • збільшення тиску на флот РФ дається в знаки;
  • безпека України — це безпека НАТО;
  • Україні потрібен довготривалий мир, а не другий Будапештський меморандум чи мінські домовленості.

Нагадаємо, Рютте в Давосі закликав європейських лідерів поставити Україну вище за будь-яке інше питання, включно з конфліктом навколо Гренландії.

Також Генсек НАТО повідомив, які країни проти вступу України до Альянсу.

Верховна Рада НАТО Марк Рютте війна в Україні парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації