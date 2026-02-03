Виступ Марка Рютте в українському парламенті — що сказав

Марк Рютте. Фото: кадр із відео

У Верховній Раді розпочався виступ генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Він сьогодні перебуває з робочим візитом в Україні.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у вівторок, 3 лютого.

Про що Рютте розповів у парламенті

Основні тези Рютте:

НАТО стоїть поруч з Україною;

Ми помилялися. Україна виявилася сильною;

Україна була і залишається в центрі забезпечення безпеки НАТО;

зростає виробництво для потреб України;

Україні потрібна підтримка НАТО, бо температура зростає;

тривалий мир потребує участі США та Канади;

НАТО вчиться в України. Багато країн НАТО виробляють спільно з Україною обладнання;

Альянс хоче завершення війни в Україні;

з літа НАТО надало Україні 75% ракет, що йдуть на фронт, і 90% ракет для ППО;

як тільки буде досягнута мирна угода, одразу зʼявляться збройні сили, літаки в повітрі та підтримка на морі від тих країн, які погодяться. Решту країн будуть надавати підтримку іншим способом;

Росія демонструє несерйозне ставлення до миру;

путінська економіка зростає;

збільшення тиску на флот РФ дається в знаки;

безпека України — це безпека НАТО;

Україні потрібен довготривалий мир, а не другий Будапештський меморандум чи мінські домовленості.

Нагадаємо, Рютте в Давосі закликав європейських лідерів поставити Україну вище за будь-яке інше питання, включно з конфліктом навколо Гренландії.

Також Генсек НАТО повідомив, які країни проти вступу України до Альянсу.