Виступ Марка Рютте в українському парламенті — що сказав

У Раді виступив генсек НАТО — основні тези
Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 11:27
Марк Рютте. Фото: кадр із відео
У Верховній Раді розпочався виступ генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Він сьогодні перебуває з робочим візитом в Україні.
Про це стало відомо під час пленарного засідання у вівторок, 3 лютого.
Реклама
Читайте також:
Про що Рютте розповів у парламенті
Основні тези Рютте:
- НАТО стоїть поруч з Україною;
- Ми помилялися. Україна виявилася сильною;
- Україна була і залишається в центрі забезпечення безпеки НАТО;
- зростає виробництво для потреб України;
- Україні потрібна підтримка НАТО, бо температура зростає;
- тривалий мир потребує участі США та Канади;
- НАТО вчиться в України. Багато країн НАТО виробляють спільно з Україною обладнання;
- Альянс хоче завершення війни в Україні;
- з літа НАТО надало Україні 75% ракет, що йдуть на фронт, і 90% ракет для ППО;
- як тільки буде досягнута мирна угода, одразу зʼявляться збройні сили, літаки в повітрі та підтримка на морі від тих країн, які погодяться. Решту країн будуть надавати підтримку іншим способом;
- Росія демонструє несерйозне ставлення до миру;
- путінська економіка зростає;
- збільшення тиску на флот РФ дається в знаки;
- безпека України — це безпека НАТО;
- Україні потрібен довготривалий мир, а не другий Будапештський меморандум чи мінські домовленості.
Нагадаємо, Рютте в Давосі закликав європейських лідерів поставити Україну вище за будь-яке інше питання, включно з конфліктом навколо Гренландії.
Також Генсек НАТО повідомив, які країни проти вступу України до Альянсу.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама