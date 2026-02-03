Выступление Марка Рютте в украинском парламенте — что сказал

Марк Рютте. Фото: кадр из видео

В Верховной Раде началось выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Он сегодня находится с рабочим визитом в Украине.

Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 3 февраля.

О чем Рютте рассказал в парламенте

Основные тезисы Рютте:

НАТО стоит рядом с Украиной;

Мы ошибались. Украина оказалась сильной;

Украина была и остается в центре обеспечения безопасности НАТО;

растет производство для нужд Украины;

Украине нужна поддержка НАТО, потому что температура растет;

длительный мир требует участия США и Канады;

НАТО учится у Украины. Многие страны НАТО производят совместно с Украиной оборудование;

Альянс хочет завершения войны в Украине;

с лета НАТО предоставило Украине 75% ракет, идущих на фронт, и 90% ракет для ПВО;

как только будет достигнуто мирное соглашение, сразу появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море от тех стран, которые согласятся. Остальные страны будут оказывать поддержку другим способом;

Россия демонстрирует несерьезное отношение к миру;

путинская экономика растет;

увеличение давления на флот РФ дается в знаки;

безопасность Украины — это безопасность НАТО;

Украине нужен долговременный мир, а не второй Будапештский меморандум или минские договоренности.

Напомним, Рютте в Давосе призвал европейских лидеров поставить Украину выше любого другого вопроса, включая конфликт вокруг Гренландии.

Также Генсек НАТО сообщил, какие страны против вступления Украины в Альянс.