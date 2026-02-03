Выступление Марка Рютте в украинском парламенте — что сказал

В Раде выступил генсек НАТО — основные тезисы
Дата публикации 3 февраля 2026 11:27
Марк Рютте. Фото: кадр из видео
В Верховной Раде началось выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Он сегодня находится с рабочим визитом в Украине.
Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 3 февраля.
О чем Рютте рассказал в парламенте
Основные тезисы Рютте:
- НАТО стоит рядом с Украиной;
- Мы ошибались. Украина оказалась сильной;
- Украина была и остается в центре обеспечения безопасности НАТО;
- растет производство для нужд Украины;
- Украине нужна поддержка НАТО, потому что температура растет;
- длительный мир требует участия США и Канады;
- НАТО учится у Украины. Многие страны НАТО производят совместно с Украиной оборудование;
- Альянс хочет завершения войны в Украине;
- с лета НАТО предоставило Украине 75% ракет, идущих на фронт, и 90% ракет для ПВО;
- как только будет достигнуто мирное соглашение, сразу появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море от тех стран, которые согласятся. Остальные страны будут оказывать поддержку другим способом;
- Россия демонстрирует несерьезное отношение к миру;
- путинская экономика растет;
- увеличение давления на флот РФ дается в знаки;
- безопасность Украины — это безопасность НАТО;
- Украине нужен долговременный мир, а не второй Будапештский меморандум или минские договоренности.
Напомним, Рютте в Давосе призвал европейских лидеров поставить Украину выше любого другого вопроса, включая конфликт вокруг Гренландии.
Также Генсек НАТО сообщил, какие страны против вступления Украины в Альянс.
