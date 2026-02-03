Видео
Україна
Видео

В Раде выступил генсек НАТО — основные тезисы

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 11:27
Выступление Марка Рютте в украинском парламенте — что сказал
Марк Рютте. Фото: кадр из видео

В Верховной Раде началось выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Он сегодня находится с рабочим визитом в Украине.

Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 3 февраля.

Читайте также:

О чем Рютте рассказал в парламенте

Основные тезисы Рютте:

  • НАТО стоит рядом с Украиной;
  • Мы ошибались. Украина оказалась сильной;
  • Украина была и остается в центре обеспечения безопасности НАТО;
  • растет производство для нужд Украины;
  • Украине нужна поддержка НАТО, потому что температура растет;
  • длительный мир требует участия США и Канады;
  • НАТО учится у Украины. Многие страны НАТО производят совместно с Украиной оборудование;
  • Альянс хочет завершения войны в Украине;
  • с лета НАТО предоставило Украине 75% ракет, идущих на фронт, и 90% ракет для ПВО;
  • как только будет достигнуто мирное соглашение, сразу появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море от тех стран, которые согласятся. Остальные страны будут оказывать поддержку другим способом;
  • Россия демонстрирует несерьезное отношение к миру;
  • путинская экономика растет;
  • увеличение давления на флот РФ дается в знаки;
  • безопасность Украины — это безопасность НАТО;
  • Украине нужен долговременный мир, а не второй Будапештский меморандум или минские договоренности.

Напомним, Рютте в Давосе призвал европейских лидеров поставить Украину выше любого другого вопроса, включая конфликт вокруг Гренландии.

Также Генсек НАТО сообщил, какие страны против вступления Украины в Альянс.

Верховная Рада НАТО Марк Рютте война в Украине парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
