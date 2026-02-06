Відео
Глава МЗС Естонії назвав, коли ухвалять 20-й пакет санкцій ЄС

Глава МЗС Естонії назвав, коли ухвалять 20-й пакет санкцій ЄС


Дата публікації: 6 лютого 2026 16:26
ЄС готує 20-й пакет санкцій проти Росії — Цахкна розкрив деталі
Маргус Цахкна. Фото: кадр з відео

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Європейський Союз готує 20-й санкційний пакет. За його словами, його можуть ухвалити ще до 24 лютого.

Про це Маргус Цахкна сказав на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою у пʼятницю, 6 лютого, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Читайте також:

Новий пакет санкцій Євросоюзу

Цахкна заявив, що наразі з боку Росії немає жодних ознак готовності до припинення війни найближчим часом.

"Ми маємо санкційний пакет, позиція Європи, 20-й пакет готується. Європейський Союз може ще перед 24 лютого ухвалити цей пакет. Наші лідери приїдуть до Києва, але напередодні цього, я думаю, буде відповідне оголошення", — каже міністр.

Він нагадав, що ЄС ухвалив рішення повністю відмовитися від російського газу до 2027 року. Також опрацьовують заходи з обмеження проходу російських танкерів Балтійським морем, щоб посилити економічний тиск на Москву.

"60% танкерно-танкерного флоту Росії проходить через Балтійське море. Ми маємо перекрити цей маршрут, щоб посилити тиск на Росію", — додав Цахкна.

Нагадаємо, 5 лютого до України прибув Маргус Цахкна. Він хоче ознайомитися з умовами життя в країні.

А сьогодні Цахкна зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським. Зокрема, вони обговорили підтримку України.

Європейський союз санкції війна Естонія Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
