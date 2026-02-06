США розглядають посилення санкцій проти Росії

Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Американська влада допускає нові санкційні кроки проти Росії, однак рішення ухвалюватимуть не одразу. У Міністерстві фінансів США прямо пов'язують можливі санкційні обмеження з тим, як просуватиметься переговорний процес щодо війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

У США можуть ввести нові санкції проти Росії залежно від переговорів

Відповідну заяву про це зробив міністр фінансів США Скотт Бессент під час виступу в Сенаті. На слуханнях у банківському комітеті його запитали, чи готовий Вашингтон запровадити санкції проти так званого тіньового флоту Росії, який використовують для обходу обмежень на експорт нафти. У відповідь Бессент не дав прямої обіцянки, зазначивши, що це питання перебуває на розгляді і подальші дії залежатимуть від перебігу мирних переговорів.

За інформацією Reuters, з моменту повернення Дональда Трампа на посаду президента у січні 2025 року Сполучені Штати поки що не вводили нових санкцій саме проти російського тіньового флоту, попри заклики посилити тиск на Москву.

Водночас Бессент нагадав про вже чинні обмеження, які адміністрація Трампа запровадила проти великих російських нафтових компаній. За його словами, санкції щодо Роснефті та Лукойлу мали практичний результат і стали одним із факторів, що спонукали Росію погодитися на переговори про припинення війни.

Окремо під час слухань також порушили тему участі Джареда Кушнера в контактах із російською стороною. Міністр фінансів зазначив, що Кушнер виконує роль неформального спеціального посланця та посередника у цьому переговорному процесі.

Нагадаємо, про плани США посилити санкції проти Росії говорив й президент Володимир Зеленський.

Окремо Володимир Зеленський нещодавно запровадив низку санкцій проти російських діячів.