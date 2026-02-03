Відео
Головна Новини дня США розглядає посилення санкційного тиску на Росію, — Зеленський

США розглядає посилення санкційного тиску на Росію, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 23:28
В Конгресі США є ініціатива щодо посилення санкцій проти РФ — Зеленський
Президент України США Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

В Конгресі США є важлива ініціатива щодо посилення санкцій проти Росії. Вона може дати більше інструментів для правильного тиску на Москву. Саме зараз найкращий час для того, аби ухвалити Sanctioning Russia Act.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережі "X" у вівторок, 3 лютого.

Читайте також:

США може посилити санкції проти Росії

Зеленський наголосив, що сильні санкції можуть допомогти дипломатичним зусиллям. Це забезпечить необхідний результат для України та партнерів.

"Всі у світі бачать, що слова та прохання в Москві не чують і не реагують на них адекватно. Коли Америка стільки часу й сил вкладає в дипломатію, Росія продовжує вкладатися тільки у свої ракети та дрони і продовжує обстріли попри прохання наших американських партнерів утримуватись протягом тижня", — зазначив очільник країни.

Зеленський заявив, що США може посилити санкції проти РФ
Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Він додав, що цієї ночі був рекордний обстріл України за кількістю балістики — 43 ракети. Крім того, атакували 28 крилатими ракетами і 450 ударними дронами.

"Росіяни навмисно дочекалися найхолодніших днів і завдали цього удару, коли в багатьох наших містах -20° за Цельсієм, або ж -4° за Фаренгейтом. Усі російські мішені в Україні — це виключно енергетичні об'єкти. І це означає, що людські життя й дипломатичний процес фактично теж мішень для росіян", — наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що на РФ потрібно тиснути, аби вона сама завершила війну, яку почала. Глава держави також подякував партнерам, які залишаються поруч з Україною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дональд Трамп відреагував на удар по Україні 3 лютого. В Білому домі зізналися, що очільник США не був здивований.

Також ми розповідали про те, скільки разів з початку року РФ вдарила по енергетиці України. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвала кількість атак.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
