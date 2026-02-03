В Конгрессе США есть инициатива по усилению санкций против РФ — Зеленский

Президент Украины США Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

В Конгрессе США есть важная инициатива по усилению санкций против России. Она может дать больше инструментов для правильного давления на Москву. Именно сейчас лучшее время для того, чтобы принять Sanctioning Russia Act.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсети "X" во вторник, 3 февраля.

США может усилить санкции против России

Зеленский отметил, что сильные санкции могут помочь дипломатическим усилиям. Это обеспечит необходимый результат для Украины и партнеров.

"Все в мире видят, что слова и просьбы в Москве не слышат и не реагируют на них адекватно. Когда Америка столько времени и сил вкладывает в дипломатию, Россия продолжает вкладываться только в свои ракеты и дроны и продолжает обстрелы, несмотря на просьбы наших американских партнеров воздерживаться в течение недели", — отметил глава страны.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Он добавил, что этой ночью был рекордный обстрел Украины по количеству баллистики — 43 ракеты. Кроме того, атаковали 28 крылатыми ракетами и 450 ударными дронами.

"Россияне намеренно дождались самых холодных дней и нанесли этот удар, когда во многих наших городах -20° по Цельсию, или же -4° по Фаренгейту. Все российские мишени в Украине — это исключительно энергетические объекты. И это означает, что человеческие жизни и дипломатический процесс фактически тоже мишень для россиян", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что на РФ нужно давить, чтобы она сама завершила войну, которую начала. Глава государства также поблагодарил партнеров, которые остаются рядом с Украиной.

