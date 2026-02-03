Видео
Главная Новости дня Трамп отреагировал на удар РФ по Украине в пик морозов — детали

Трамп отреагировал на удар РФ по Украине в пик морозов — детали

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 21:25
Как Трамп отреагировал на разрушительную атаку РФ на Украину — в Белом доме ответили
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на российский удар по Украине, произошедший во вторник, 3 февраля. Американский лидер не был удивлен таким поступком россиян.

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга с журналистами, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Реакция Трампа на массированный удар по энергетике Украины

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, как Дональд Трамп отреагировал на массированную атаку по Украине, произошедшую сегодня, 3 февраля. Обстрел произошел после вчерашних заявлений президента США о согласии Путина на прекращение ударов из-за холодной погоды.

"Я разговаривала с президентом об этом сегодня утром, и его реакция — к сожалению, он не был удивлен. Эти две страны уже несколько лет ведут очень жестокую войну, войну, которая никогда бы не началась, если бы президент был у власти", — отметила Ливитт.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина ожидала решительной реакции США. Об этом заявлял Президент Владимир Зеленский.

Также мы рассказывали о том, что после атаки РФ будет изменена работа переговорной группы. Глава государства пообещал повлиять на это.

США Дональд Трамп обстрелы Россия
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
