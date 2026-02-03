США должны отреагировать на российские удары по энергетике — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украина ожидает реакции США относительно российских ударов по энергетике, ведь именно Президент Америки Дональд Трамп предложил деэскалацию. Зато Россия в очередной раз нарушила договоренности.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения во вторник, 3 февраля.

Реклама

Читайте также:

Зеленский заявил, что Украина ждет реакции США

"Мы ожидаем реакции Соединенных Штатов Америки на российские удары. Это было предложение именно Америки: на время дипломатии и такой холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике. Была просьба лично от Президента Соединенных Штатов", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что на такую просьбу РФ ответила рекордным ударом баллистикой. Враг целился по энергообъектам Украины 28 крылатыми ракетами и еще 43 ракетами различных типов, которые заходили именно по баллистической траектории. Кроме того, РФ применила 450 дронов.

"Неполных четыре дня прошло с недели, о которой Россию просили. Это говорит и обо всем остальном, что Россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится уже сейчас, то чего ожидать дальше?", — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что россияне стремятся воспользоваться холодом, чтобы надавить на Украину. Мир должен на это ответить, убежден глава государства.

"Они врали и перед этой войной, и полномасштабную войну Россия начала, пытаясь обмануть всех вокруг о своих намерениях и об Украине, и сейчас — даже в таких деталях, в таких договоренностях с Америкой — снова российский обман. Они неисправимы в Москве. И хотят воспользоваться именно холодом, потому что не могут покорить нас, Украину, своими штурмами", — добавил Президент Украины.

Зеленский отметил, что Конгресс США давно работает над новым санкционным законопроектом. Важно, чтобы по нему были положительные сдвиги. По словам главы государства, Европа должна получить такие же возможности, которые есть у Америки, чтобы не только останавливать российские танкеры с нефтью, но и конфисковать их.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что РФ использовала договоренности, чтобы нарастить силы. Это позволило противнику нанести один из крупнейших ударов по энергетике Украины.

Также мы рассказывали о том, что в НАТО осудили российские обстрелы по энергетике Украины. Марк Рютте отметил, что такие удары — попытки достичь хаоса среди населения.