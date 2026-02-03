США має відреагувати на російські удари по енергетиці — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Україна очікує на реакцію США стосовно російських ударів по енергетиці, адже саме Президент Америки Дональд Трамп запропонував деескалацію. Натомість Росія вкотре порушила домовленості.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення у вівторок, 3 лютого.

Реклама

Читайте також:

Зеленський заявив, що Україна чекає на реакцію США

"Ми очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари. Це була пропозиція саме Америки: на час дипломатії і такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Було прохання особисто від Президента Сполучених Штатів", — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що на таке прохання РФ відповіла рекордним ударом балістикою. Ворог цілився по енергооб'єктах України 28 крилатими ракетами та ще 43 ракетами різних типів, що заходили саме по балістичній траєкторії. Крім того, РФ застосувала 450 дронів.

"Неповних чотири дні минуло з тижня, про який Росію просили. Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі?", — наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що росіяни прагнуть скористатися холодом, аби натиснути на Україну. Світ має на це відповісти, переконаний глава держави.

"Вони брехали і перед цією війною, і повномасштабну війну Росія почала, намагаючись обманути всіх навколо про свої наміри й про Україну, і зараз — навіть у таких деталях, у таких домовленостях з Америкою — знову російський обман. Вони невиправні в Москві. І хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас, Україну, своїми штурмами", — додав Президент України.

Зеленський наголосив, що Конгрес США давно працює над новим санкційним законопроєктом. Важливо, аби щодо нього були позитивні зрушення. За словами глави держави, Європа повинна отримати такі ж можливості, які є в Америки, аби не тільки зупиняти російські танкери з нафтою, а й конфіскувати їх.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що РФ використала домовленості, аби наростити сили. Це дало змогу противнику нанести один з найбільших ударів по енергетиці України.

Також ми розповідали про те, що в НАТО засудили російські обстріли по енергетиці України. Марк Рютте наголосив, що такі удари — спроби досягнути хаосу серед населення.