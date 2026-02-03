Рютте засудив масовані обстріли Росією міст України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Масовані удари Росії по цивільній інфраструктурі України не мають військових цілей. Вони спрямовані на створення хаосу серед мирного населення.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції із Володимиром Зеленським у вівторок, 3 лютого.

Рюттер зробив заяву про атаки РФ

Він наголосив, що сьогоднішні атаки входять у трійку найсильніших обстрілів за час війни.

"Звісно, сама війна вже була божевіллям — неспровокований напад росіян. Але ці удари — навіть не військова справа, а атаки по невинних цивільних. Тому я ставлюся до цього надзвичайно серйозно", — сказав Рютте.

Він додав, що президент України готовий до переговорів і укладення угоди, яка буде прийнятною для всіх сторін, зокрема для України. Проте дії Росії ставлять під сумнів серйозність її намірів вести діалог.

Рютте також відзначив, що американський президент робить усе можливе, щоб покласти край війні, і висловив переконання, що Трамп — єдиний, хто може цього досягти.

Нагадаємо, що під час брифінгу Марк Рютте також засудив порушене "енергетичне перемир’я" з боку РФ.

А також журналісти зібрали головні тези виступу Рютте у Верховній Раді 3 лютого.