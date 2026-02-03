Відео
Україна
Відео

Рютте прокоментував порушення "енергетичного перемирʼя" з боку РФ

Рютте прокоментував порушення "енергетичного перемирʼя" з боку РФ

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 15:13
Рютте прокоментував порушення "енергетичного перемирʼя" з боку РФ
Термінова новина

Генеральний секретар Марк Рютте прокоментував порушене "енергетичне перемир’я" з боку РФ. Він прокоментував питання можливого дзвінка президенту США Дональду Трампу.

Про це Рютте повідомив, відповідаючи на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець, під час прессконференції у вівторок, 3 лютого.

Читайте також:

Рюттер про порушення "енергетичного перемирʼя"

Генсек НАТО зазначив, що не може розкривати деталі переговорів із лідерами інших держав. Водночас Рютте підкреслив, що Сполучені Штати уважно стежать за розвитком подій.

За його словами, удари, які здійснює Росія, не сприяють завершенню війни, а лише створюють хаос.

"Моє послання росіянам очевидне: припиніть", — наголосив Рютте.

У цей самий час президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час покладання квітів до меморіалу загиблих воїнів на Хрещатику Росія здійснила ракетний обстріл України.

Новина доповнюється...

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
