Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рютте сказав, який відсоток ракет Україна отримала через PURL

Рютте сказав, який відсоток ракет Україна отримала через PURL

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 13:18
Скільки ракет отримала України з літа 2025 року через механізм PURL
Марк Рютте. Фото: Reuters

Україна отримала 75% всіх ракет для фронту і 90% ракет для протиповітряної оборони через механізм PURL. Це озброєння було передано з минулого літа.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у парламенті у вівторок, 3 лютого.

Реклама
Читайте також:

Україна отримала 90% ракет для ППО через PURL

"Через механізм PURL надходять мільйони євро від союзників і партнерів. З минулого літа ми надали 75% всіх ракет, які надійшли в Україну, які ідуть на фронт, і 90%, які захищають повітряний простір", — заявив Рютте.

Генсек НАТО додав, що Альянс постійно заохочує союзників допомагати Україні з потребами протиповітряної оборони, у тому числі в двосторонньому порядку.

Що таке механізм PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це механізм, який дозволяє НАТО та його союзникам фінансувати закупівлі американського озброєння для України за узгодженим пріоритетним списком.

Тобто Україна формує список пріоритетних потреб — яке озброєння та обладнання їй потрібно, а країни НАТО та союзники роблять фінансові внески.

Крім того, Альянс координує поставки в Україні.

Нагадаємо, основні тези виступу Рютте у Верховній Раді можна прочитати на Новини.LIVE.

Також 3 лютого у парламенті відбувся історичний момент — вперше відкрито 15-ту сесію.

Верховна Рада США НАТО ППО ракети Марк Рютте війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації