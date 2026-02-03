Скільки ракет отримала України з літа 2025 року через механізм PURL

Рютте сказав, який відсоток ракет Україна отримала через PURL
Україна отримала 75% всіх ракет для фронту і 90% ракет для протиповітряної оборони через механізм PURL. Це озброєння було передано з минулого літа.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у парламенті у вівторок, 3 лютого.
Україна отримала 90% ракет для ППО через PURL
"Через механізм PURL надходять мільйони євро від союзників і партнерів. З минулого літа ми надали 75% всіх ракет, які надійшли в Україну, які ідуть на фронт, і 90%, які захищають повітряний простір", — заявив Рютте.
Генсек НАТО додав, що Альянс постійно заохочує союзників допомагати Україні з потребами протиповітряної оборони, у тому числі в двосторонньому порядку.
Що таке механізм PURL
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це механізм, який дозволяє НАТО та його союзникам фінансувати закупівлі американського озброєння для України за узгодженим пріоритетним списком.
Тобто Україна формує список пріоритетних потреб — яке озброєння та обладнання їй потрібно, а країни НАТО та союзники роблять фінансові внески.
Крім того, Альянс координує поставки в Україні.
