Сколько ракет получила Украина с лета 2025 года через механизм PURL

Украина получила 75% всех ракет для фронта и 90% ракет для противовоздушной обороны через механизм PURL. Это вооружение было передано с прошлого лета.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в парламенте во вторник, 3 февраля.
"Через механизм PURL поступают миллионы евро от союзников и партнеров. С прошлого лета мы предоставили 75% всех ракет, поступивших в Украину, которые идут на фронт, и 90%, которые защищают воздушное пространство", — заявил Рютте.
Генсек НАТО добавил, что Альянс постоянно поощряет союзников помогать Украине с потребностями противовоздушной обороны, в том числе в двустороннем порядке.
Что такое механизм PURL
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это механизм, который позволяет НАТО и его союзникам финансировать закупки американского вооружения для Украины по согласованному приоритетному списку.
То есть Украина формирует список приоритетных потребностей — какое вооружение и оборудование ей нужно, а страны НАТО и союзники делают финансовые взносы.
Кроме того, Альянс координирует поставки в Украину.
