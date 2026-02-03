Сколько ракет получила Украина с лета 2025 года через механизм PURL

Марк Рютте. Фото: Reuters

Украина получила 75% всех ракет для фронта и 90% ракет для противовоздушной обороны через механизм PURL. Это вооружение было передано с прошлого лета.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в парламенте во вторник, 3 февраля.

Украина получила 90% ракет для ПВО через PURL

"Через механизм PURL поступают миллионы евро от союзников и партнеров. С прошлого лета мы предоставили 75% всех ракет, поступивших в Украину, которые идут на фронт, и 90%, которые защищают воздушное пространство", — заявил Рютте.

Генсек НАТО добавил, что Альянс постоянно поощряет союзников помогать Украине с потребностями противовоздушной обороны, в том числе в двустороннем порядке.

Что такое механизм PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это механизм, который позволяет НАТО и его союзникам финансировать закупки американского вооружения для Украины по согласованному приоритетному списку.

То есть Украина формирует список приоритетных потребностей — какое вооружение и оборудование ей нужно, а страны НАТО и союзники делают финансовые взносы.

Кроме того, Альянс координирует поставки в Украину.

Напомним, основные тезисы выступления Рютте в Верховной Раде можно прочитать на Новини.LIVE.

Также 3 февраля в парламенте состоялся исторический момент — впервые открыта 15-я сессия.