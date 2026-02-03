Видео
Україна
Видео

Впервые в истории Украины Рада открыла 15-ю сессию

Впервые в истории Украины Рада открыла 15-ю сессию

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 12:32
Открытие 15-й сессии Верховной Рады
Первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко. Фото: пресс-служба парламента

Верховная Рада начала 15-ю сессию. В зале зарегистрировано 219 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 3 февраля.

Читайте также:

В Раде сегодня выступит Рютте и министр по делам ветеранов

Отметим, что это первый случай в Украине, когда парламент открыл 15-ю сессию. С начала Рады этого созыва прошло 6 лет 5 месяцев и 5 дней.

Однако завтра пленарного заседания уже не будет, поскольку согласно Конституции, открытие сессии Рады состоится только в первый вторник февраля и сентября. После этого сделают перерыв до 10 февраля.

Также в повестке дня на вторник есть ряд законопроектов по международным обязательствам.

Напомним, сегодня, 3 февраля, в парламенте выступил генсек НАТО Марк Рютте. Также нардепы заслушали доклад министра по делам ветеранов Украины Наталью Калмыкову.

Кроме того, сегодня принял присягу новоизбранный народный депутат от "Слуги Народа" Сергей Карабута.

Верховная Рада закон нардепы народные депутаты парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
