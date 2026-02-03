Открытие 15-й сессии Верховной Рады

Впервые в истории Украины Рада открыла 15-ю сессию
Верховная Рада начала 15-ю сессию. В зале зарегистрировано 219 нардепов.
Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 3 февраля.
В Раде сегодня выступит Рютте и министр по делам ветеранов
Отметим, что это первый случай в Украине, когда парламент открыл 15-ю сессию. С начала Рады этого созыва прошло 6 лет 5 месяцев и 5 дней.
Однако завтра пленарного заседания уже не будет, поскольку согласно Конституции, открытие сессии Рады состоится только в первый вторник февраля и сентября. После этого сделают перерыв до 10 февраля.
Также в повестке дня на вторник есть ряд законопроектов по международным обязательствам.
Напомним, сегодня, 3 февраля, в парламенте выступил генсек НАТО Марк Рютте. Также нардепы заслушали доклад министра по делам ветеранов Украины Наталью Калмыкову.
Кроме того, сегодня принял присягу новоизбранный народный депутат от "Слуги Народа" Сергей Карабута.
