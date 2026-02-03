Сергей Карабута принял присягу нардепа

В парламенте появился новый нардеп
Сергей Карабута принял присягу народного депутата Верховной Рады. Он был №156 в избирательном списке партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.
Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 3 февраля.
Что известно о Сергее Карабуте
Центральная избирательная комиссия признала Сергея Карабуту избранным народным депутатом Украины 23 января. Он вошел в парламент вместо Александра Кабанова, который умер 14 января.
Сергей Карабута — бизнесмен. Родился 3 января 1983 года в Киеве.
В 2006 году окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности "менеджмент" и Межрегиональную академию управления персоналом.
В том же году стал соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана тревел". Кроме этого был руководителем Киевского филиала ООО "Компания путешествия".
В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа" (№156 в списке), как беспартийный.
Напомним, нардеп Александр Кабанов умер в 53 года.
Также недавно в ДТП погиб нардеп от фракции "Слуга народа" Орест Саламаха.
