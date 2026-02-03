Сергей Карабута принял присягу нардепа

Сергей Карабута. Фото: кадр из видео

Сергей Карабута принял присягу народного депутата Верховной Рады. Он был №156 в избирательном списке партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 3 февраля.

Что известно о Сергее Карабуте

Центральная избирательная комиссия признала Сергея Карабуту избранным народным депутатом Украины 23 января. Он вошел в парламент вместо Александра Кабанова, который умер 14 января.

Сергей Карабута — бизнесмен. Родился 3 января 1983 года в Киеве.

В 2006 году окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности "менеджмент" и Межрегиональную академию управления персоналом.



В том же году стал соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана тревел". Кроме этого был руководителем Киевского филиала ООО "Компания путешествия".

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа" (№156 в списке), как беспартийный.

Напомним, нардеп Александр Кабанов умер в 53 года.

Также недавно в ДТП погиб нардеп от фракции "Слуга народа" Орест Саламаха.