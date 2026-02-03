Сергій Карабута склав присягу нардепа

Термінова новина

Сергій Карабута склав присягу народного депутата Верховної Ради. Він був №156 у виборчому списку партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у вівторок, 3 лютого.

Що відомо про Сергія Карабуту

Центральна виборча комісія визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом України 23 січня. Він увійшов до парламенту замість Олександра Кабанова, який помер 14 січня.

Сергій Карабута — бізнесмен. Народився 3 січня 1983 року у Києві.

У 2006 році закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю "менеджмент" та Міжрегіональну академію управління персоналом.



Того ж року став співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ "Тропікана тевел". Окрім цього був керівником Київської філії ТОВ "Компанія мандри".

У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" (№156 у списку), як безпартійний.

Нагадаємо, нардеп Олександр Кабанов помер у 53 роки.

Також нещодавно у ДТП загинув нардеп від фракції "Слуга народу" Орест Саламаха.