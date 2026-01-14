Олександр Кабанов. Фото: R. Petushkov/apostrophe

У середу, 14 січня, стало відомо, що помер народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Кабанов. Йому було 53 роки.

Про це повідомив український спортсмен та політик Жан Беленюк.

Помер нардеп Олександр Кабанов — деталі

Сьогодні, 14 січня, український спортсмен та політик Жан Беленюк повідомив сумну звістку — помер народний депутат Олександр Кабанов.

Як відомо, Кабанову було 53 роки. Він пройшов до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Був членом комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. За освітою — лікар-психотерапевт.

Олександр Кабанов — що про нього відомо

Український сценарист, політик, народний депутат України 9-го скликання Олександр Кабанов народився 6 серпня 1973 у Запоріжжі.

Він закінчив Запорізький медичний інститут (спеціальність "Лікар-психотерапевт"). Другу вищу освіту отримав у Запорізькому національному університеті (факультет фінансів). Був сценаристом студії "Квартал 95".

Також Кабанов був дитячим психотерапевтом. З 1999 по 2006 рік працював на ТРК "Алекс". З 2000 по 2008 рік — тренер з нейролінгвістичного програмування, з 2002 по 2008 рік — тренер компанії "Сучасні психотехнології".

