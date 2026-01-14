Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Помер народний депутат Олександр Кабанов — що відомо

Помер народний депутат Олександр Кабанов — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 13:45
Помер народний депутат Олександр Кабанов
Олександр Кабанов. Фото: R. Petushkov/apostrophe

У середу, 14 січня, стало відомо, що помер народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Кабанов. Йому було 53 роки.

Про це повідомив український спортсмен та політик  Жан Беленюк.

Реклама
Читайте також:

Помер нардеп Олександр Кабанов — деталі

Сьогодні, 14 січня, український спортсмен та політик Жан Беленюк повідомив сумну звістку — помер народний депутат Олександр Кабанов.

Як відомо, Кабанову було 53 роки. Він пройшов до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Був членом комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. За освітою — лікар-психотерапевт. 

Олександр Кабанов — що про нього відомо

Український сценарист, політик, народний депутат України 9-го скликання Олександр Кабанов народився 6 серпня 1973 у Запоріжжі.

Він закінчив Запорізький медичний інститут (спеціальність "Лікар-психотерапевт"). Другу вищу освіту отримав у Запорізькому національному університеті (факультет фінансів). Був сценаристом студії "Квартал 95".

Також Кабанов був дитячим психотерапевтом. З 1999 по 2006 рік працював на ТРК "Алекс". З 2000 по 2008 рік — тренер з нейролінгвістичного програмування, з 2002 по 2008 рік — тренер компанії "Сучасні психотехнології".

Нагадаємо, що нещодавно у віці 37 років помер український боксер Богдан Процишин.

На початку грудня 2025 року стало відомо про смерть українського співака Степана Гіги.

Верховна Рада смерть Слуга народу політики народні депутати
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації