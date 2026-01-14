Александр Кабанов. Фото: R. Petushkov/apostrophe

В среду, 14 января, стало известно, что умер народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Кабанов. Ему было 53 года.

Об этом сообщил украинский спортсмен и политик Жан Беленюк.

Реклама

Читайте также:

Умер нардеп Александр Кабанов — детали

Сегодня, 14 января, украинский спортсмен и политик Жан Беленюк сообщил печальную весть — умер народный депутат Александр Кабанов.

Как известно, Кабанову было 53 года. Он прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Был членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. По образованию — врач-психотерапевт.

Александр Кабанов — что о нем известно

Украинский сценарист, политик, народный депутат Украины 9-го созыва Александр Кабанов родился 6 августа 1973 года в Запорожье.

Он окончил Запорожский медицинский институт (специальность "Врач-психотерапевт"). Второе высшее образование получил в Запорожском национальном университете (факультет финансов). Был сценаристом студии "Квартал 95".

Также Кабанов был детским психотерапевтом. С 1999 по 2006 год работал на ТРК "Алекс". С 2000 по 2008 год — тренер по нейролингвистическому программированию, с 2002 по 2008 год - тренер компании "Современные психотехнологии".

Напомним, что недавно в возрасте 37 лет умер украинский боксер Богдан Процишин.

В начале декабря 2025 года стало известно о смерти украинского певца Степана Гиги.