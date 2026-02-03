Відкриття 15-ої сесії Верховної Ради

Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко. Фото: пресслужба парламенту

Верховна Рада розпочала 15-ту сесію. У залі зареєстровано 219 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у вівторок, 3 лютого.

Зазначимо, що це перший випадок в Україні, коли парламент відкрив 15-ту сесію. З початку Ради цього скликання пройшло 6 років 5 місяців і 5 днів.

Проте завтра пленарного засідання вже не буде, оскільки згідно із Конституцією, відкриття сесії Ради відбудеться лише в перший вівторок лютого та вересня. Після цього зроблять перерву до 10 лютого.

Також у порядку денному на вівторок є ряд законопроєктів щодо міжнародних зобовʼязань.

Нагадаємо, сьогодні, 3 лютого, в парламенті виступив генсек НАТО Марк Рютте. Також нардепи заслухали доповідь міністра у справах ветеранів України Наталію Калмикову.

Крім того, сьогодні склав присягу новообраний народний депутат від "Слуги Народу" Сергій Карабута.