Рютте осудил массированные обстрелы Россией городов Украины

Массированные удары России по гражданской инфраструктуре Украины не имеют военных целей. Они направлены на создание хаоса среди мирного населения.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским во вторник, 3 февраля.

Рюттер сделал заявление об атаках РФ

Он отметил, что сегодняшние атаки входят в тройку самых сильных обстрелов за время войны.

"Конечно, сама война уже была безумием — неспровоцированное нападение россиян. Но эти удары — даже не военное дело, а атаки по невинным гражданским. Поэтому я отношусь к этому чрезвычайно серьезно", — сказал Рютте.

Он добавил, что президент Украины готов к переговорам и заключению соглашения, которое будет приемлемым для всех сторон, в частности для Украины. Однако действия России ставят под сомнение серьезность ее намерений вести диалог.

Рютте также отметил, что американский президент делает все возможное, чтобы положить конец войне, и выразил убеждение, что Трамп — единственный, кто может этого достичь.

Напомним, что во время брифинга Марк Рютте также осудил нарушенное "энергетическое перемирие" со стороны РФ.

А также журналисты собрали главные тезисы выступления Рютте в Верховной Раде 3 февраля.