Як Трамп відреагував на руйнівну атаку РФ на Україну — у Білому домі відповіли

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар по Україні, що стався у вівторок, 3 лютого. Американський лідер не був здивований таким вчинком росіян.

Про це розповіла прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу з журналістами, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Реакція Трампа на масований удар по енергетиці України

Журналісти поцікавилися у прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, як Дональд Трамп відреагував на масовану атаку по Україні, що сталася сьогодні, 3 лютого. Обстріл відбувся після вчорашніх заяв президента США про згоду Путіна на припинення ударів через холодну погоду.

"Я розмовляла з президентом про це сьогодні вранці, і його реакція — на жаль, він не був здивований. Ці дві країни вже кілька років ведуть дуже жорстоку війну, війну, яка ніколи б не почалася, якби президент був при владі", — зазначила Лівітт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна очікувала на рішучу реакцію США. Про це заявляв Президент Володимир Зеленський.

Також ми розповідали про те, що після атаки РФ буде змінено роботу переговорної групи. Глава держави пообіцяв вплинути на це.