Україна
Свириденко назвала количество атак РФ на энергетику с начала года

Свириденко назвала количество атак РФ на энергетику с начала года

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 21:00
Свириденко назвала количество атак РФ на энергосистему Украины в 2026 году
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Telegram/svyrydenkoy

Россияне более 200 раз атаковали энергетические объекты в Украине с начала этого года. Для обстрелов применяли как дроны, так и ракеты различных типов.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во вторник, 3 февраля.

Читайте также:

Свириденко встретилась с Генсеком НАТО

Юлия Свириденко встретилась с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Она поблагодарила его за решительную поддержку и осуждение РФ за попытки использовать зиму как оружие.

"Только с начала этого года Россия совершила 217 атак на энергетические объекты в Украине с применением дронов и ракет различных типов", — отметила премьер-министр.

Свириденко відповіла, скільки разів РФ атакувала енергооб'єкти у 2026 році
Сообщение Юлии Свириденко. Фото: скриншот

Она добавила, что с Генсеком НАТО обсудили срочную помощь, которую могут предоставить партнеры Украины для восстановления энергетики. В частности рассматривается механизм поддержки через EADRCC — Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы.

"Оборудование от наших партнеров существенно поможет восстановить наши сети и газовую инфраструктуру, поврежденных вражескими атаками", — добавила Свириденко.

Кроме того, речь шла о необходимости усиления противовоздушной обороны Украины. Для защиты нашему государству нужны дополнительные системы и ракеты.

Напомним, ранее мы писали о том, что Марк Рютте осудил удары по энергообъектам Украины. Заявление в НАТО сделали после массированного обстрела 3 февраля.

Также Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет реакции США. Америка должна ответить на нарушенные договоренности.

обстрелы Юлия Свириденко критическая инфраструктура энергетика Россия
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
