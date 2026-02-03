Свириденко назвала количество атак РФ на энергосистему Украины в 2026 году

Свириденко назвала количество атак РФ на энергетику с начала года
Россияне более 200 раз атаковали энергетические объекты в Украине с начала этого года. Для обстрелов применяли как дроны, так и ракеты различных типов.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во вторник, 3 февраля.
Свириденко встретилась с Генсеком НАТО
Юлия Свириденко встретилась с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Она поблагодарила его за решительную поддержку и осуждение РФ за попытки использовать зиму как оружие.
"Только с начала этого года Россия совершила 217 атак на энергетические объекты в Украине с применением дронов и ракет различных типов", — отметила премьер-министр.
Она добавила, что с Генсеком НАТО обсудили срочную помощь, которую могут предоставить партнеры Украины для восстановления энергетики. В частности рассматривается механизм поддержки через EADRCC — Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы.
"Оборудование от наших партнеров существенно поможет восстановить наши сети и газовую инфраструктуру, поврежденных вражескими атаками", — добавила Свириденко.
Кроме того, речь шла о необходимости усиления противовоздушной обороны Украины. Для защиты нашему государству нужны дополнительные системы и ракеты.
Напомним, ранее мы писали о том, что Марк Рютте осудил удары по энергообъектам Украины. Заявление в НАТО сделали после массированного обстрела 3 февраля.
Также Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет реакции США. Америка должна ответить на нарушенные договоренности.
