Відео

Головна Новини дня Свириденко назвала кількість атак РФ на енергетику з початку року

Свириденко назвала кількість атак РФ на енергетику з початку року

Дата публікації: 3 лютого 2026 21:00
Свириденко назвала кількість атак РФ на енергосистему України у 2026 році
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Telegram/svyrydenkoy

Росіяни понад 200 разів атакували енергетичні об'єкти в Україні з початку цього року. Для обстрілів застосовували як дрони, так й ракети різних типів.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у вівторок, 3 лютого.

Читайте також:

Свириденко зустрілася з Генсеком НАТО

Юлія Свириденко зустрілася з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вона подякувала йому за рішучу підтримку та засудження РФ за спроби використати зиму як зброю.

"Лише з початку цього року Росія здійснила 217 атак на енергетичні об'єкти в Україні із застосуванням дронів та ракет різних типів", — зазначила прем'єр-міністерка.

Свириденко відповіла, скільки разів РФ атакувала енергооб'єкти у 2026 році
Повідомлення Юлії Свириденко. Фото: скриншот

Вона додала, що з Генсеком НАТО обговорили термінову допомогу, яку можуть надати партнери Україні для відновлення енергетики. Зокрема розглядається механізм підтримки через EADRCC — Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха та катастрофи.

"Обладнання від наших партнерів суттєво допоможе відновити наші мережі та газову інфраструктуру, пошкоджених ворожими атаками", — додала Свириденко.

Крім того, йшлося про необхідність посилення протиповітряної оборони України. Для захисту нашій державі потрібні додаткові системи та ракети.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Марк Рютте засудив удари по енергооб'єктах України. Заяву в НАТО зробили після масованого обстрілу 3 лютого.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає на реакцію США. Америка має відповісти на порушені домовленості.

обстріли Юлія Свириденко критична інфраструктура енергетика Росія
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
