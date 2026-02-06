США рассматривают ужесточение санкций против России

Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Американские власти допускают новые санкционные шаги против России, однако решение будут принимать не сразу. В Министерстве финансов США прямо связывают возможные санкционные ограничения с тем, как будет продвигаться переговорный процесс по войне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

В США могут ввести новые санкции против России в зависимости от переговоров

Соответствующее заявление об этом сделал министр финансов США Скотт Бессент во время выступления в Сенате. На слушаниях в банковском комитете его спросили, готов ли Вашингтон ввести санкции против так называемого теневого флота России, который используют для обхода ограничений на экспорт нефти. В ответ Бессент не дал прямого обещания, отметив, что этот вопрос находится на рассмотрении и дальнейшие действия будут зависеть от хода мирных переговоров.

По информации Reuters, с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента в январе 2025 года Соединенные Штаты пока не вводили новых санкций именно против российского теневого флота, несмотря на призывы усилить давление на Москву.

В то же время Бессент напомнил об уже действующих ограничениях, которые администрация Трампа ввела против крупных российских нефтяных компаний. По его словам, санкции в отношении Роснефти и Лукойла имели практический результат и стали одним из факторов, побудивших Россию согласиться на переговоры о прекращении войны.

Отдельно во время слушаний также затронули тему участия Джареда Кушнера в контактах с российской стороной. Министр финансов отметил, что Кушнер выполняет роль неформального специального посланника и посредника в этом переговорном процессе.

Напомним, о планах США усилить санкции против России говорил и президент Владимир Зеленский.

Отдельно Владимир Зеленский недавно ввел ряд санкций против российских деятелей.