Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп на год продлил санкции США против России — что известно

Трамп на год продлил санкции США против России — что известно

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 22:10
Дональд Трамп продлил санкции против РФ еще на год — о чем речь
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Sarah Silbiger

Американский президент Дональд Трамп еще на год продлил антивоенные санкции против России. Срок действия ограничений истекал 6 марта 2026 года.  

Как сообщает Новини.LIVE, соответствующий указ появился на сайте Федерального резерва США.

Реклама
Читайте также:

Санкции США против России

Известно, что первый указ о санкциях против России был издан в 2014 году. Тогдашний документ, который подписал Барак Обама, предусматривал замораживание имущества ряда лиц.

Тогда ограничения были введены в сентябре 2018 года за оккупацию украинского Крыма и в феврале 2022 года за признание Москвой независимости "ДНР" и "ЛНР".

"Действия и политика, о которых говорится в указах, продолжают представлять чрезвычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", — пояснили в документе.

Какие ограничения против РФ вводит мир

На сайте Еврокомиссии 13 февраля сообщили, что ЕС впервые применит санкции против морских портов в третьих странах, которые помогают "теневому флоту" России. Под удар попадут терминалы, обслуживающие танкеры с российской нефтью в обход действующих ограничений. Главные кандидаты черного списка: индонезийский порт Каримун и грузинский терминал Кулеви.

Также Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против РФ. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия пойдет на переговоры с настоящими намерениями только в том случае, если на нее будет оказываться давление.

В то же время Reuters писало, что США могут усилить санкции против России, однако там опираются на переговорный процесс. Известно, что с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента в январе 2025 года Америка пока не вводила новых санкций именно против российского теневого флота.

санкции против России США Дональд Трамп санкции
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации