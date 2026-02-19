Дональд Трамп продлил санкции против РФ еще на год — о чем речь

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Sarah Silbiger

Американский президент Дональд Трамп еще на год продлил антивоенные санкции против России. Срок действия ограничений истекал 6 марта 2026 года.

Как сообщает Новини.LIVE, соответствующий указ появился на сайте Федерального резерва США.

Известно, что первый указ о санкциях против России был издан в 2014 году. Тогдашний документ, который подписал Барак Обама, предусматривал замораживание имущества ряда лиц.

Тогда ограничения были введены в сентябре 2018 года за оккупацию украинского Крыма и в феврале 2022 года за признание Москвой независимости "ДНР" и "ЛНР".

"Действия и политика, о которых говорится в указах, продолжают представлять чрезвычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", — пояснили в документе.

Какие ограничения против РФ вводит мир

На сайте Еврокомиссии 13 февраля сообщили, что ЕС впервые применит санкции против морских портов в третьих странах, которые помогают "теневому флоту" России. Под удар попадут терминалы, обслуживающие танкеры с российской нефтью в обход действующих ограничений. Главные кандидаты черного списка: индонезийский порт Каримун и грузинский терминал Кулеви.

Также Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против РФ. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия пойдет на переговоры с настоящими намерениями только в том случае, если на нее будет оказываться давление.

В то же время Reuters писало, что США могут усилить санкции против России, однако там опираются на переговорный процесс. Известно, что с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента в январе 2025 года Америка пока не вводила новых санкций именно против российского теневого флота.