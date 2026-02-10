Видео
Юбилейный пакет санкций от ЕС — как ударят по теневому флоту РФ

Юбилейный пакет санкций от ЕС — как ударят по теневому флоту РФ

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 00:17
20-й пакет санкций ЕС против РФ — удар по портам и теневому флоту
Судно теневого флота РФ. Фото: Reuters

Европейский Союз готовится впервые применить санкции против морских портов в третьих странах, которые помогают "теневому флоту" России. Под удар попадут терминалы, обслуживающие танкеры с российской нефтью в обход действующих ограничений.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии, информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Что изменит 20-й пакет санкций для мировой торговли

Москва массово использует старые танкеры. Они прячут нефть. Россия покупает подержанные суда, чтобы обходить ценовой потолок G7. Брюссель решил положить этому конец.

Официальные источники указывают на двух главных кандидатов в черный список: индонезийский порт Каримун и грузинский терминал Кулеви. Если санкции утвердят, компаниям из ЕС запретят любые транзакции с этими объектами. Это значительно усложнит логистику российского сырья.

Главные пункты новых ограничений:

Танкерный флот: в санкционный перечень добавят еще 43 судна. Всего в "черном списке" окажутся уже 640 кораблей.

Финансовый сектор: санкции затронут банки Таджикистана, Лаоса и Кыргызстана. Эти учреждения помогают Кремлю проводить операции с криптовалютой для закупки запрещенных товаров.

Торговое эмбарго: Европа полностью запретит морские услуги для перевозки нефти РФ. Также под ограничения попадет импорт металлов и химикатов на сумму более 570 миллионов евро.

Евросоюз хочет максимально перекрыть поток нефтедолларов, которые финансируют войну. Усиление давления на энергетический сектор остается приоритетом для западных союзников.

Ранее сообщалось, что за несколько месяцев РФ может накрыть тотальный экономический кризис. Доходы от нефти упали почти вдвое.

А Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит покупать нефть РФ и буду покупать нефть США или Венесуэлы.

санкции против России Европейский союз санкции война в Украине Теневой флот РФ
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
