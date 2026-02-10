20-й пакет санкцій ЄС проти РФ — удар по портах та тіньовому флоту

Судно тіньового флоту РФ. Фото: Reuters

Європейський Союз готується вперше застосувати санкції проти морських портів у третіх країнах, які допомагають "тіньовому флоту" Росії. Під удар потраплять термінали, що обслуговують танкери з російською нафтою в обхід чинних обмежень.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії, інформують Новини.LIVE.

Москва масово використовує старі танкери. Вони ховають нафту. Росія купує вживані судна, щоб обходити цінову стелю G7. Брюссель вирішив покласти цьому край.

Офіційні джерела вказують на двох головних кандидатів до чорного списку: індонезійський порт Карімун та грузинський термінал Кулеві. Якщо санкції затвердять, компаніям з ЄС заборонять будь-які транзакції з цими об'єктами. Це значно ускладнить логістику російської сировини.

Головні пункти нових обмежень:

Танкерний флот: до санкційного переліку додадуть ще 43 судна. Загалом у "чорному списку" опиняться вже 640 кораблів.

Фінансовий сектор: санкції зачеплять банки Таджикистану, Лаосу та Киргизстану. Ці установи допомагають Кремлю проводити операції з криптовалютою для закупівлі заборонених товарів.

Торговельне ембарго: Європа повністю заборонить морські послуги для перевезення нафти РФ. Також під обмеження потрапить імпорт металів та хімікатів на суму понад 570 мільйонів євро.

Євросоюз хоче максимально перекрити потік нафтодоларів, які фінансують війну. Посилення тиску на енергетичний сектор залишається пріоритетом для західних союзників.

Раніше повідомлялось, що за декілька місяців РФ може накрити тотальна економічна криза. Доходи від нафти впали майже вдвічі.

А Дональд Трамп заявив, що Індія припинить купувати нафту РФ і буду купувати нафту США чи Венесуели.