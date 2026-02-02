Індія погодилася припинити купляти нафту в Росії — деталі від Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія погодилася припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше в США. Американський лідер провів розмову з прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді.

Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Читайте також:

Індія припинить купувати нафту РФ

Дональд Трамп повідомив, що сьогодні провів телефонну розмову з Нарендрою Моді, під час якої індійський прем'єр "погодився припинити купувати російську нафту та купувати набагато більше у США і, можливо, у Венесуели".

"Це допоможе завершити війну в Україні, яка відбувається прямо зараз, де щотижня гинуть тисячі людей!" — наголосив президент США.

Він додав, що зменшить тарифи проти товарів з Індії з 25% до 18%. Зазначимо, тариф 25% був запроваджений саме за те, що Нью-Делі продовжував купляти російську нафту.

Скриншот допису Дональда Трампа

Нагадаємо, 2 січня Індія відновила імпорт нафти з РФ після санкцій США. Сировину планують переробляти на паливо для внутрішнього ринку Індії.

Після цього Трамп пригрозив Індії серйозними митами через нафту з Росії. За його словами, терпіння Вашингтона не безмежне, і США "можуть дуже швидко підняти для них тарифи".