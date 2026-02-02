Видео
Україна
Главная Новости дня Трамп заявил, что Индия согласилась прекратить покупать нефть РФ

Трамп заявил, что Индия согласилась прекратить покупать нефть РФ

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 19:21
Индия согласилась прекратить покупать нефть у России — детали от Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия согласилась прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у США. Американский лидер провел разговор с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Об этом Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Читайте также:

Индия прекратит покупать нефть РФ

Дональд Трамп сообщил, что сегодня провел телефонный разговор с Нарендрой Моди, во время которого индийский премьер "согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у США и, возможно, у Венесуэлы".

"Это поможет завершить войну в Украине, которая происходит прямо сейчас, где еженедельно гибнут тысячи людей!" — подчеркнул президент США.

Он добавил, что уменьшит тарифы против товаров из Индии с 25% до 18%. Отметим, тариф 25% был введен именно за то, что Нью-Дели продолжал покупать российскую нефть.

Індія не буде купувати нафту РФ
Скриншот сообщения Дональда Трампа

Напомним, 2 января Индия возобновила импорт нефти из РФ после санкций США. Сырье планируют перерабатывать на топливо для внутреннего рынка Индии.

После этого Трамп пригрозил Индии серьезными пошлинами из-за нефти из России. По его словам, терпение Вашингтона не безгранично, и США "могут очень быстро поднять для них тарифы".

Индия Дональд Трамп нефть Нарендра Моди Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
