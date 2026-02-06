Відео
Головна Новини дня РФ "захлинається" нафтою — Путіна попередили про кризу влітку

РФ "захлинається" нафтою — Путіна попередили про кризу влітку

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 06:57
Бюджет РФ втрачає трильйони через неспроможність продавати нафту та великі знижки
Диктатор РФ Путін. Фото: Reuters

Буквально ще три-чотири місяці і РФ може накрити тотальна економічна криза. Замість трильйонів тепер продаж нафти приносить лиши мільярди через шалені знижки, які доводиться давати покупцям, в основному з Індії та Китаю.

Про це у своєму аналітичному матеріалі пише The Washington Post, інформують Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки втрачає бюджет РФ через знижки на нафту

Видання акцентує, що у січні 2026 року доходи від нафти становили 393,3 млрд рублів і скоротилися вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши найнижчого рівня з липня 2020 року. Раніше нафтовики могли похизуватись трильйонними показниками кожного місяця.

Чиновники фінансового блоку уряду попередили Путіна про те, що вже в найближчі місяці в країні може вибухнути економічна криза.

Розплачуватись, як завжди, доведеться росіянам — пропонується подальше підвищення податків, щоб залатати діру. Крім того, банківська система перебуває під наростаючим тиском через високі відсоткові ставки та кредити для фінансування війни.

До настання кризи залишилося "три-чотири місяці", сказав WaPo один із московських топ-менеджерів. За його словами, інфляція за всіма ознаками значно вища за декларовані владою 6%, незважаючи на дуже жорстку політику ЦБ РФ. За даними ЦБ, понад 10 трлн рублів кредитів на банківських балансах стали проблемними.

Чи допоможе "затягування поясів"

Проте опитані журналістами експерти наголошують, що російський бюджет, незважаючи на дві хвилі підвищення податків, цього року може отримати астрономічний дефіцит у 10 трильйонів рублів через скорочення закупівель нафти Індією та знижок під 30 доларів за барель.

А якщо компенсувати випадають доходи за рахунок ФНД (Фонд Національного Добробуту — "народна скарбничка" — ред.), то витратити доведеться майже всі вільні гроші фонду — 4,1 трлн рублів.

Новою серйозною загрозою для Кремля можуть стати заходи Євросоюзу проти "тіньового флоту", сказав WaPo джерело, близьке до російських дипломатів. У рамках 20-го пакету санкцій ЄС хоче повністю заборонити морські перевезення російських барелів і супутні послуги, що поставить під загрозу половину нафтоекспорту.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп заявив, що Індія припинить купувати нафту РФ і буду купувати нафту США чи Венесуели. Американський лідер провів розмову з прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді.

Крім того, повідомлялось, що Європейський Союз ухвалив чергове рішення щодо обмеження доходів Росії від експорту нафти. Граничну ціну знову зменшили.

росія володимир путін нафта війна в Україні Тіньовий флот РФ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
