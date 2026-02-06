Бюджет РФ теряет триллионы из-за неспособности продавать нефть и больших скидок

Диктатор РФ Путин. Фото: Reuters

Буквально еще три-четыре месяца и РФ может накрыть тотальный экономический кризис. Вместо триллионов теперь продажа нефти приносит лишь миллиарды из-за безумных скидок, которые приходится давать покупателям, в основном из Индии и Китая.

Об этом в своем аналитическом материале пишет The Washington Post, информируют Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сколько теряет бюджет РФ из-за скидок на нефть

Издание акцентирует, что в январе 2026 года доходы от нефти составили 393,3 млрд рублей и сократились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув самого низкого уровня с июля 2020 года. Ранее нефтяники могли похвастаться триллионными показателями каждый месяц.

Чиновники финансового блока правительства предупредили Путина о том, что уже в ближайшие месяцы в стране может разразиться экономический кризис.

Расплачиваться, как всегда, придется россиянам — предлагается дальнейшее повышение налогов, чтобы залатать дыру. Кроме того, банковская система находится под нарастающим давлением из-за высоких процентных ставок и кредитов для финансирования войны.

До наступления кризиса осталось "три-четыре месяца", сказал WaPo один из московских топ-менеджеров. По его словам, инфляция по всем признакам значительно выше декларируемых властями 6%, несмотря на очень жесткую политику ЦБ РФ. По данным ЦБ, более 10 трлн рублей кредитов на банковских балансах стали проблемными.

Поможет ли "затягивание поясов"

Однако опрошенные журналистами эксперты отмечают, что российский бюджет, несмотря на две волны повышения налогов, в этом году может получить астрономический дефицит в 10 триллионов рублей из-за сокращения закупок нефти Индией и скидок под 30 долларов за баррель.

А если компенсировать выпадающие доходы за счет ФНБ (Фонд Национального Благосостояния — "народная копилка" — ред.), то потратить придется почти все свободные деньги фонда — 4,1 трлн рублей.

Новой серьезной угрозой для Кремля могут стать меры Евросоюза против "теневого флота", сказал WaPo источник, близкий к российским дипломатам. В рамках 20-го пакета санкций ЕС хочет полностью запретить морские перевозки российских баррелей и сопутствующие услуги, что поставит под угрозу половину нефтеэкспорта.

Напомним, на днях Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит покупать нефть РФ и буду покупать нефть США или Венесуэлы. Американский лидер провел разговор с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Кроме того, сообщалось, что Европейский Союз принял очередное решение об ограничении доходов России от экспорта нефти. Предельную цену снова уменьшили.