Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп заявив про наполегливу працю над миром в Україні

Трамп заявив про наполегливу працю над миром в Україні

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 06:02
Трамп заявив, що наполегливо працює над завершенням війни в Україні
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп згадав війну в Україні у своєму першому за другий термін посланні. Він підкреслив, що Вашингтон наполегливо працює над припиненням російської агресії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Трамп про завершення війни в Україні

"Ми дуже старанно працюємо, щоб покласти край дев'ятій війні — убивствам і різанині між Росією та Україною, де щомісяця гинуть 25 000 солдатів. Тільки подумайте — 25 000 солдатів на місяць", — сказав Трамп.

Він підкреслив, що така кількість смертей відбувається у війні, яка ніколи б не почалася, якби він був президентом.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Трамп поставив новий дедлайн щодо завершення війни в Україні. Згідно з виданням, він хоче закінчити її до 4 липня, оскільки цього дня відзначатимуть 250 років незалежності США.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на цю інформацію, заявивши, що може тільки підтримати цю ідею.

США Дональд Трамп Конгрес війна в Україні Росія мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації