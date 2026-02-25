Трамп заявив, що наполегливо працює над завершенням війни в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп згадав війну в Україні у своєму першому за другий термін посланні. Він підкреслив, що Вашингтон наполегливо працює над припиненням російської агресії.

Що сказав Трамп про завершення війни в Україні

"Ми дуже старанно працюємо, щоб покласти край дев'ятій війні — убивствам і різанині між Росією та Україною, де щомісяця гинуть 25 000 солдатів. Тільки подумайте — 25 000 солдатів на місяць", — сказав Трамп.

Він підкреслив, що така кількість смертей відбувається у війні, яка ніколи б не почалася, якби він був президентом.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Трамп поставив новий дедлайн щодо завершення війни в Україні. Згідно з виданням, він хоче закінчити її до 4 липня, оскільки цього дня відзначатимуть 250 років незалежності США.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на цю інформацію, заявивши, що може тільки підтримати цю ідею.