Трамп заявил, что усердно работает над завершением войны в Украине

Президент США Дональд Трамп выступил с первым за свой второй срок посланием к Конгрессу, упомянув войну в Украине. Он сказал, что Вашингтон усердно работает над достижением мира.

Что сказал Трамп о завершении войны в Украине

"Мы очень усердно работаем, чтобы положить конец девятой войне — убийствам и резне между Россией и Украиной, где каждый месяц погибают 25 000 солдат. Только подумайте — 25 000 солдат в месяц", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что такое количество смертей происходит в войне, которая никогда бы не началась, если бы он был президентом.

Напомним, по данным Bloomberg, Трамп поставил новый дедлайн по завершению войны в Украине. Согласно изданию, он хочет закончить ее до 4 июля, так как в этот день будут отмечать 250 лет независимости США.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эту информацию, заявив, что может только поддержать эту идею.