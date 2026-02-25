Видео
США усердно работают над завершением войны в Украине, — Трамп

США усердно работают над завершением войны в Украине, — Трамп

Дата публикации 25 февраля 2026 06:02
Трамп заявил, что усердно работает над завершением войны в Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп выступил с первым за свой второй срок посланием к Конгрессу, упомянув войну в Украине. Он сказал, что Вашингтон усердно работает над достижением мира.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп о завершении войны в Украине

"Мы очень усердно работаем, чтобы положить конец девятой войне — убийствам и резне между Россией и Украиной, где каждый месяц погибают 25 000 солдат. Только подумайте — 25 000 солдат в месяц", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что такое количество смертей происходит в войне, которая никогда бы не началась, если бы он был президентом.

Напомним, по данным Bloomberg, Трамп поставил новый дедлайн по завершению войны в Украине. Согласно изданию, он хочет закончить ее до 4 июля, так как в этот день будут отмечать 250 лет независимости США.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эту информацию, заявив, что может только поддержать эту идею.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
