Україна
Самая жестокая война — Трамп обещает мир в Украине

Самая жестокая война — Трамп обещает мир в Украине

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 19:28
Трамп пообещал закончить войну в Украине — похвастался успехами
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп похвастался, что уже закончил восемь войн в мире и работает над завершением войны в Украине. По его словам, этот конфликт "самый жестокий". 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп заявил на первом заседании Совета мира.

Читайте также:

Трамп обещает завершить войну в Украине

На открытии заседания Совета мира Трамп обратился к мировым лидерам и похвастался, что всего за год своей администрации урегулировал восемь конфликтов. Осталась самая главная — война в Украине.

"Думаю, что впереди девятая. Она оказалась самой жесткой. Я думал, что это будет легче всего. Но на войне никогда не знаешь, что легко, а что не очень", — подчеркнул президент США.

В то же время он назвал войны, которые по его мнению он завершил:

  • Израиль — ХАМАС;
  • Израиль — Иран;
  • Египет — Эфиопия;
  • Индия — Пакистан;
  • Сербия — Косово;
  • Руанда — Конго;
  • Армения — Азербайджан;
  • Камбоджа — Таиланд.

Заявления Трампа о завершении войны в Украине

Ранее Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной. Он отметил, что США — это самая мощная страна в мире, а во время своего первого президентского срока он полностью перестроил Вооруженные силы, включая новое и восстановленное ядерное оружие.

В то же время американский лидер подгоняет Зеленского с подписанием мирного соглашения. По его словам, Россия хочет заключить мирное соглашение и закончить войну в Украине, а президенту "нужно действовать".

В то же время экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что Трамп не поможет закончить войну в Украине. Именно Европа должна активнее присоединиться к поддержке Украины и как минимум остановить российский "теневой флот" в Балтийском море.

переговоры Дональд Трамп Украина перемирие война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
