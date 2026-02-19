Трамп пообещал закончить войну в Украине — похвастался успехами

Самая жестокая война — Трамп обещает мир в Украине
Президент США Дональд Трамп похвастался, что уже закончил восемь войн в мире и работает над завершением войны в Украине. По его словам, этот конфликт "самый жестокий".
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп заявил на первом заседании Совета мира.
Трамп обещает завершить войну в Украине
На открытии заседания Совета мира Трамп обратился к мировым лидерам и похвастался, что всего за год своей администрации урегулировал восемь конфликтов. Осталась самая главная — война в Украине.
"Думаю, что впереди девятая. Она оказалась самой жесткой. Я думал, что это будет легче всего. Но на войне никогда не знаешь, что легко, а что не очень", — подчеркнул президент США.
В то же время он назвал войны, которые по его мнению он завершил:
- Израиль — ХАМАС;
- Израиль — Иран;
- Египет — Эфиопия;
- Индия — Пакистан;
- Сербия — Косово;
- Руанда — Конго;
- Армения — Азербайджан;
- Камбоджа — Таиланд.
Заявления Трампа о завершении войны в Украине
Ранее Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной. Он отметил, что США — это самая мощная страна в мире, а во время своего первого президентского срока он полностью перестроил Вооруженные силы, включая новое и восстановленное ядерное оружие.
В то же время американский лидер подгоняет Зеленского с подписанием мирного соглашения. По его словам, Россия хочет заключить мирное соглашение и закончить войну в Украине, а президенту "нужно действовать".
В то же время экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что Трамп не поможет закончить войну в Украине. Именно Европа должна активнее присоединиться к поддержке Украины и как минимум остановить российский "теневой флот" в Балтийском море.
