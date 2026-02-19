Трамп пообещал закончить войну в Украине — похвастался успехами

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп похвастался, что уже закончил восемь войн в мире и работает над завершением войны в Украине. По его словам, этот конфликт "самый жестокий".

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп заявил на первом заседании Совета мира.

На открытии заседания Совета мира Трамп обратился к мировым лидерам и похвастался, что всего за год своей администрации урегулировал восемь конфликтов. Осталась самая главная — война в Украине.

"Думаю, что впереди девятая. Она оказалась самой жесткой. Я думал, что это будет легче всего. Но на войне никогда не знаешь, что легко, а что не очень", — подчеркнул президент США.

В то же время он назвал войны, которые по его мнению он завершил:

Израиль — ХАМАС;

Израиль — Иран;

Египет — Эфиопия;

Индия — Пакистан;

Сербия — Косово;

Руанда — Конго;

Армения — Азербайджан;

Камбоджа — Таиланд.

Заявления Трампа о завершении войны в Украине

Ранее Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной. Он отметил, что США — это самая мощная страна в мире, а во время своего первого президентского срока он полностью перестроил Вооруженные силы, включая новое и восстановленное ядерное оружие.

В то же время американский лидер подгоняет Зеленского с подписанием мирного соглашения. По его словам, Россия хочет заключить мирное соглашение и закончить войну в Украине, а президенту "нужно действовать".

В то же время экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что Трамп не поможет закончить войну в Украине. Именно Европа должна активнее присоединиться к поддержке Украины и как минимум остановить российский "теневой флот" в Балтийском море.