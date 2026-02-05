Трамп заявил, что предотвратил несколько ядерных войн в мире

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Американский президент Дональд Трамп заявил, что предотвратил несколько ядерных войн. По его словам, речь идет об Украине и России. Иране и Израиле, а также Пакистане и Индии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в TruthSocial в четверг, 5 февраля.

Реклама

Читайте также:

Трамп убежден, что остановил ядерные войны

Американский лидер заявил, что США — это самая мощная страна в мире. По словам Трампа, во время первого срока он полностью перестроил Вооруженные силы, включая новое и восстановленное ядерное оружие.

Он отметил, что также добавил космические силы и сейчас продолжает перестраивать войско.

"Я предотвратил начало ядерных войн в мире между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной", — заявил Трамп.

Договор "Новый СТАРТ"

Лидер США прокомментировал также завершение действия Договора "Новый СТАРТ" об ограничении ядерных арсеналов США и РФ. По словам Трампа, он был плохой и нарушался.

"Мы должны поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, усовершенствованный и модернизированный договор, который будет действовать в течение длительного времени в будущем", — добавил он.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, издание The Telegraph писало, что подход Трампа к миру создает предпосылки для следующей войны в Украине.

Ранее лидер США объяснил, чего хочет от российского диктатора Владимира Путина.