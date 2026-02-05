Трамп заявив, що запобіг кільком ядерним війнам у світі

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Американський президент Дональд Трамп заявив, що запобіг декільком ядерним війнам. За його словами, йдеться про Україну та Росію. Іран та Ізраїль, а також Пакистан і Індію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Дональда Трампа у TruthSocial у четвер, 5 лютого.

Трамп переконаний, що зупинив ядерні війни

Американський лідер заявив, що США — це найпотужніша країна у світі. За словами Трампа, під час першого терміну він повністю перебудував Збройні сили включно з новою та відновленою ядерною зброєю.

Він наголосив, що також додав космічні сили та наразі продовжує перебудовувати військо.

"Я запобіг початку ядерних воєн у світі між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також Росією та Україною", — заявив Трамп.

Договір "Новий СТАРТ"

Лідер США прокоментував також завершення дії Договору "Новий СТАРТ" про обмеження ядерних арсеналів США та РФ. За словами Трампа, він був поганий та порушувався.

"Ми повинні доручити нашим ядерним експертам розробити новий, вдосконалений і модернізований договір, який буде діяти протягом тривалого часу в майбутньому", — додав він.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, видання The Telegraph писало, що підхід Трампа до миру створює передумови для наступної війни в Україні.

Раніше лідер США пояснив, чого хоче від російського диктатора Володимира Путіна.