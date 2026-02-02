Видео
Главная Новости дня Трамп сказал, кто закончит все войны в мире после него

Трамп сказал, кто закончит все войны в мире после него

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 09:16
Президент США назвал ООН ключевой для прекращения войн
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп в комментарии американским медиа заявил, что Организация Объединенных Наций способна стать ключевым инструментом завершения войн в мире в будущем. Также он отметил, что именно он мог бы спасти ООН от финансового кризиса.

Об этом сообщает Politico.

Читайте также:

Дональд Трамп считает, что ООН сможет перенять его работу над окончанием войн

В коротком телефонном разговоре Трамп заявил, что ООН оказалась под угрозой из-за неуплаченных взносов стран-участниц. Он подчеркнул, что имеет опыт и рычаги влияния, которые позволили бы быстро заставить государства выполнить свои финансовые обязательства. В то же время президент избежал прямого ответа на вопрос, смогут ли сами Соединенные Штаты вернуть миллиардные долги перед организацией.

По словам Трампа, ему не было известно о финансовой задолженности США перед ООН, однако он убежден, что проблему можно было бы легко решить при условии прямого обращения руководства организации.

"Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же, как я заставил НАТО заплатить. Все, что мне нужно сделать, это позвонить этим странам... они бы присылали чеки в течение нескольких минут", — заявил Дональд Трамп.

По словам Трампа, в будущем, когда он уже не будет участвовать в решении глобальных конфликтов, именно ООН сможет взять на себя эту функцию.

"Когда меня больше не будет, чтобы решать войны, это сможет ООН. Она имеет огромный потенциал. Невероятный", — высказался Дональд Трамп.

ООН может прекратить свое существование из-за нехватки средств

Ранее появилась информация, что из-за недостатка средств организация может быть вынуждена сокращать свою деятельность или даже рассматривать вопрос о закрытии штаб-квартиры в Нью-Йорке. Трамп категорически отверг такой сценарий, подчеркнув, что ООН будет оставаться в Соединенных Штатах и имеет значительный потенциал для дальнейшей работы.

"Я не думаю, что это уместно. ООН не покидает Нью-Йорк и не оставляет Соединенные Штаты, потому что ООН имеет огромный потенциал", — сообщил Дональд Трамп.

Впрочем, слова Дональда Трампа противоречат его предыдущим заявлениям. В частности Politico напомнило, что за время своего первого и второго президентских сроков Трамп инициировал выход США из ряда международных структур.

В январе он подписал указ о прекращении участия Соединенных Штатов в 66 организациях, агентствах и комиссиях, среди которых были и структуры, связанные с ООН и международными климатическими договоренностями.

Ранее его администрация также сократила сотни миллионов долларов иностранной помощи и ликвидировала USAID, последовательно подавая международные организации как механизмы, которыми другие государства пользуются за счет США.

Напомним, тем временем Дональд Трамп сделал странное заявление о планах на аннексию трех стран. Также президент США заявил, что соглашение о покупке Гренландии якобы уже готово и осталось согласовать несколько нюансов.

США ООН Дональд Трамп финансы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
