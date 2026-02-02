Президент США назвав ООН ключовою для припинення воєн

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп у коментарі американським медіа заявив, що Організація Об'єднаних Націй здатна стати ключовим інструментом завершення воєн у світі в майбутньому. Також він наголосив, що саме він міг би врятувати ООН від фінансової кризи.

Про це повідомляє Politico.

Дональд Трамп вважає, що ООН зможе перейняти його роботу над закінченням воєн

У короткій телефонній розмові Трамп заявив, що ООН опинилася під загрозою через несплачені внески країн-учасниць. Він підкреслив, що має досвід і важелі впливу, які дозволили б швидко змусити держави виконати свої фінансові зобов'язання. Водночас президент уникнув прямої відповіді на запитання, чи зможуть самі Сполучені Штати повернути мільярдні борги перед організацією.

За словами Трампа, йому не було відомо про фінансову заборгованість США перед ООН, однак він переконаний, що проблему можна було б легко вирішити за умови прямого звернення керівництва організації.

"Якби вони прийшли до Трампа і сказали йому, я б змусив усіх заплатити, так само, як я змусив НАТО заплатити. Все, що мені потрібно зробити, це зателефонувати цим країнам... вони б надсилали чеки протягом кількох хвилин", — заявив Дональд Трамп.

За словами Трампа, у майбутньому, коли він уже не братиме участі в розв'язанні глобальних конфліктів, саме ООН зможе перебрати на себе цю функцію.

"Коли мене більше не буде, щоб вирішувати війни, це зможе ООН.Вона має величезний потенціал. Неймовірний", — висловився Дональд Трамп.

ООН може припинити своє існування через брак коштів

Раніше з'явилася інформація, що через нестачу коштів організація може бути змушена скорочувати свою діяльність або навіть розглядати питання про закриття штаб-квартири в Нью-Йорку. Трамп категорично відкинув такий сценарій, наголосивши, що ООН залишатиметься у Сполучених Штатах і має значний потенціал для подальшої роботи.

"Я не думаю, що це доречно. ООН не залишає Нью-Йорк і не залишає Сполучені Штати, бо ООН має величезний потенціал", — повідомив Дональд Трамп.

Втім, слова Дональда Трампа суперечать його попереднім заявам. Зокрема Politico нагадало, що за час свого першого і другого президентських термінів Трамп ініціював вихід США з низки міжнародних структур.

У січні він підписав указ про припинення участі Сполучених Штатів у 66 організаціях, агентствах і комісіях, серед яких були й структури, пов'язані з ООН та міжнародними кліматичними домовленостями.

Раніше його адміністрація також скоротила сотні мільйонів доларів іноземної допомоги та ліквідувала USAID, послідовно подаючи міжнародні організації як механізми, якими інші держави користуються коштом США.

Нагадаємо, тим часом Дональд Трамп зробив дивну заяву про плани на анексію трьох країн. Також президент США заявив, що угода про купівлю Гренландії нібито уже готова і залишилося узгодити кілька нюансів.