Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ці три країни будуть в складі Штатів — черговий "жарт" Трампа

Ці три країни будуть в складі Штатів — черговий "жарт" Трампа

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 02:56
Трамп пожартував про приєднання Канади, Венесуели та Гренландії до США
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп запропонував розширити територію країни за рахунок Канади, Гренландії та Венесуели. Свої "геополітичні плани" президент озвучив під час виступу перед політичною та бізнесовою елітою у Вашингтоні.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Реклама
Читайте також:

Купівля замість вторгнення

Президент виступив на щорічній вечері клубу Alfalfa. Він обрав іронічний тон і заявив, що Гренландія має стати 52-м штатом Америки. Окуповувати острів він не планує.

"Ми не збираємося вторгатися в Гренландію. Ми її купимо", — цитує газета слова американського лідера.

Жарти на цьому не закінчилися. Трамп додав, що Канаді відведено роль 51-го штату. Венесуела, на його думку, може закрити список під номером 53.

"У мене ніколи не було наміру зробити Гренландію 51-м штатом. Я хочу зробити Канаду 51-м штатом. Гренландія буде 52-м штатом. Венесуела може стати 53-м", — сказав Трамп.

Зал відреагував прохолодно. Попри поодинокі смішки, у приміщенні частіше панувала незручна тиша. Впливова аудиторія важко сприйняла такий гумор, зазначає видання.

Раніше Трамп заявив, що рамкова угода про купівлю Гренландії нібито вже майже узгоджена. Він зазначив, що переговори вже розпочато.

А уряд Канади відмовився від планів укладати масштабну торговельну угоду з Китаєм. В Канаді вирішили пріоритезувати економічні відносини з Вашингтоном, щоб уникнути митного тиску.

США Канада Дональд Трамп Гренландія Венесуела
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації