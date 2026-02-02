Трамп пожартував про приєднання Канади, Венесуели та Гренландії до США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп запропонував розширити територію країни за рахунок Канади, Гренландії та Венесуели. Свої "геополітичні плани" президент озвучив під час виступу перед політичною та бізнесовою елітою у Вашингтоні.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Купівля замість вторгнення

Президент виступив на щорічній вечері клубу Alfalfa. Він обрав іронічний тон і заявив, що Гренландія має стати 52-м штатом Америки. Окуповувати острів він не планує.

"Ми не збираємося вторгатися в Гренландію. Ми її купимо", — цитує газета слова американського лідера.

Жарти на цьому не закінчилися. Трамп додав, що Канаді відведено роль 51-го штату. Венесуела, на його думку, може закрити список під номером 53.

"У мене ніколи не було наміру зробити Гренландію 51-м штатом. Я хочу зробити Канаду 51-м штатом. Гренландія буде 52-м штатом. Венесуела може стати 53-м", — сказав Трамп.

Зал відреагував прохолодно. Попри поодинокі смішки, у приміщенні частіше панувала незручна тиша. Впливова аудиторія важко сприйняла такий гумор, зазначає видання.

Раніше Трамп заявив, що рамкова угода про купівлю Гренландії нібито вже майже узгоджена. Він зазначив, що переговори вже розпочато.

А уряд Канади відмовився від планів укладати масштабну торговельну угоду з Китаєм. В Канаді вирішили пріоритезувати економічні відносини з Вашингтоном, щоб уникнути митного тиску.