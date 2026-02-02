Трамп пошутил о присоединении Канады, Венесуэлы и Гренландии к США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил расширить территорию страны за счет Канады, Гренландии и Венесуэлы. Свои "геополитические планы" президент озвучил во время выступления перед политической и бизнес-элитой в Вашингтоне.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Покупка вместо вторжения

Президент выступил на ежегодном ужине клуба Alfalfa. Он выбрал ироничный тон и заявил, что Гренландия должна стать 52-м штатом Америки. Оккупировать остров он не планирует.

"Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы ее купим", — цитирует газета слова американского лидера.

Шутки на этом не закончились. Трамп добавил, что Канаде отведена роль 51-го штата. Венесуэла, по его мнению, может закрыть список под номером 53.

"У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м", — сказал Трамп.

Зал отреагировал прохладно, несмотря на единичные смешки, в помещении чаще царила неловкая тишина. Влиятельная аудитория тяжело восприняла такой юмор, отмечает издание.

Ранее Трамп заявил, что рамочное соглашение о покупке Гренландии якобы уже почти согласовано. Он отметил, что переговоры уже начаты.

А правительство Канады отказалось от планов заключать масштабную торговую сделку с Китаем. В Канаде решили приоритезировать экономические отношения с Вашингтоном, чтобы избежать таможенного давления.