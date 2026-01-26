Канада офіційно відмовилася від планів укладати масштабну торговельну угоду з Китаєм

Прем'єр Канади Марк Карні. Фото: Reuters

Канадський уряд офіційно відмовилася від планів укладати масштабну торговельну угоду з Китаєм. Уряд країни вирішив пріоритезувати економічні відносини з Вашингтоном, щоб уникнути митного тиску.

Про це заявив прем’єр-міністр Марк Карні в ефірі CBS News Canada.

Оттава здала назад після погроз Трампа

Економічна стратегія Канади змінилася миттєво після погроз Трампа запровадити 100% мита проти країни. Білий дім висунув ультиматум через потенційне зближення Оттави та Пекіна.

Ризикувати доступом до американського ринку канадський прем'єр Марк Карні не став. Він наголосив, що країна чітко дотримується зобов’язань у межах Угоди між США, Мексикою та Канадою (USMCA).

Цей документ має суворі обмеження. Він регулює правила вільної торгівлі в Північній Америці, посилює захист права робітників, регулює цифрову економіку та збільшує вимоги до локалізації виробництва (особливо в автопромі). Карні запевнив, що Канада поважає правила USMCA — це питання національної безпеки.

"Ми виправили деякі проблеми з Китаєм, які виникли за останні роки", — цитує прем'єра CBS News Canada.

Наразі діалог між Оттавою та Пекіном став виключно технічним. Сторони розв’язали лише вузькі питання. Вони стосуються імпорту китайських електромобілів та експорту канадської агропродукції й риби.

