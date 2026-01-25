Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп погрожує Канаді через Китай — Карні жорстко відповів

Трамп погрожує Канаді через Китай — Карні жорстко відповів

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 02:28
Ультиматум Трампа — Канаді загрожують мита у 100%
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 100% мита на всі канадські товари та вчергове назвав Канаду 51-м штатом. Трамп піде на цей крок, якщо Оттава дозволить Китаю використовувати свої порти для прихованого експорту до Америки.

Про це глава Білого дому заявив на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Реклама
Читайте також:

"Китай з’їсть вас живцем" — Трамп атакує Оттаву

Трамп погрожує Канаді через Китай - Карні жорстко відповів - фото 1
Повідомлення Дональда Трампа. Фото: Скриншот

Трамп вважає, що Пекін повністю поглине канадську економіку. Це знищить місцевий бізнес та соціальний устрій сусідньої країни. Президент США не стримувався в епітетах і знову назвав канадського прем'єра Марка Карні "губернатором". Раніше такий ярлик отримував і Джастін Трюдо. Трамп продовжує іронізувати щодо перетворення сусіда на 51-й штат США.

Приводом для гніву стала нова угода. Канада та Китай нещодавно оголосили про стратегічне партнерство, а Трамп вбачає в цьому пряму небезпеку для американських інтересів. Він вимагає заблокувати будь-які схеми обходу санкцій через канадський кордон.

Канада може відмовитись від товарів США

Марк Карні відповів миттєво. Прем'єр оголосив про старт радикальної політики "Купуй канадське". Влада більше не хоче залежати від зовнішніх гравців. Карні наголосив, що країна має стати найкращим клієнтом для самої себе. Відтепер Оттава робитиме ставку виключно на внутрішній ринок.

План уряду масштабний: гроші підуть у будівництво доступного житла. Почнуть великі інфраструктурні проєкти. Нову військову техніку вироблятимуть самостійно. Для цього залучать лише канадські технології та матеріали.

Робочі місця отримають місцеві працівники. Уряд вірить у власну промисловість і в те, що епоха глобальних поступок завершується.

Раніше у соцмережах висміяли Трампа. Він виклав фото, де разом із пінгвіном крокує по Гренландії, а на справді пінгвіни на острові не водяться. 

Також Трамп розповів про секретну зброю — "Дискомбобулятор". Нібито її використовували при захопленні Мадуро у Венесуелі.

Канада Китай Дональд Трамп Марк Карні мита
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації