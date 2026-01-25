Ультиматум Трампа — Канаді загрожують мита у 100%

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 100% мита на всі канадські товари та вчергове назвав Канаду 51-м штатом. Трамп піде на цей крок, якщо Оттава дозволить Китаю використовувати свої порти для прихованого експорту до Америки.

Про це глава Білого дому заявив на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Повідомлення Дональда Трампа. Фото: Скриншот

Трамп вважає, що Пекін повністю поглине канадську економіку. Це знищить місцевий бізнес та соціальний устрій сусідньої країни. Президент США не стримувався в епітетах і знову назвав канадського прем'єра Марка Карні "губернатором". Раніше такий ярлик отримував і Джастін Трюдо. Трамп продовжує іронізувати щодо перетворення сусіда на 51-й штат США.

Приводом для гніву стала нова угода. Канада та Китай нещодавно оголосили про стратегічне партнерство, а Трамп вбачає в цьому пряму небезпеку для американських інтересів. Він вимагає заблокувати будь-які схеми обходу санкцій через канадський кордон.

Канада може відмовитись від товарів США

Марк Карні відповів миттєво. Прем'єр оголосив про старт радикальної політики "Купуй канадське". Влада більше не хоче залежати від зовнішніх гравців. Карні наголосив, що країна має стати найкращим клієнтом для самої себе. Відтепер Оттава робитиме ставку виключно на внутрішній ринок.

План уряду масштабний: гроші підуть у будівництво доступного житла. Почнуть великі інфраструктурні проєкти. Нову військову техніку вироблятимуть самостійно. Для цього залучать лише канадські технології та матеріали.

Робочі місця отримають місцеві працівники. Уряд вірить у власну промисловість і в те, що епоха глобальних поступок завершується.

