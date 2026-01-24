Операція в Каракасі — Трамп розповів про надсекретну зброю, з якою захопили Мадуро

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про застосування американськими військовими нової секретної зброї під час спецоперації у Венесуелі. За його словами, саме ця технологія дозволила вивести з ладу системи ППО та ракетне озброєння країни, щоб затримати венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє New York Post.

Трамп розповів про застосування "Дискобомбулятора"

Американські військові під час операції у Венесуелі США застосували нову розробку під назвою "Дискомбобулятор". За словами Трампа, ця зброя відключила радари та ракети.

"Вони так і не запустили свої ракети. У них були російські та китайські ракети, і вони так і не запустили жодної. Ми прийшли, вони натискали кнопки, і нічого не працювало. Вони були повністю готові до нас", — сказав президент США.

Як відомо, 3 січня американські гелікоптери увійшли в повітряний простір Каракаса та заарештували Ніколаса Мадуро разом із його дружиною Сілією Флорес. Трамп наголосив, що під час операції жоден американський військовий не постраждав.

Коментарі пролунали на тлі повідомлень про те, що адміністрація експрезидента США Джо Байдена раніше закупила імпульсну енергетичну зброю, яку пов'язують із так званим "Гаванським синдромом". Деталей про "Дискомбобулятор" наразі майже немає, однак, за словами очевидців у Венесуелі, його дія супроводжувалася сильним фізичним впливом.

"Раптово всі наші радарні системи вимкнулися без жодних пояснень. Наступне, що ми побачили, — це дрони, багато дронів, що літали над нашими позиціями. Ми не знали, як реагувати. Згодом з'явилися гелікоптери — близько восьми, які перевозили приблизно 20 американських військових", — розповів один з очевидців.

За словами свідка, згодом "Дискомбобулятор" був спрямований безпосередньо на захисників Мадуро.

"В якийсь момент вони щось запустили; я не знаю, як це описати. Це було схоже на дуже інтенсивну звукову хвилю. Раптом я відчув, ніби моя голова вибухає зсередини. У всіх нас почалася кровотеча з носа. Дехто блював кров'ю. Ми впали на землю, не в змозі поворухнутися", — розповів він.

