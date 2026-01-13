Фіаско з ППО Венесуели відіб'ється на Росії — експерти пояснили як

Знищена пускова установка "Бук" на авіабазі в Каракасі після ударів США. Фото: The New York Times

У Венесуелі російські системи протиповітряної оборони показали низьку ефективність під час операцію США з арешту диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро. Це свідчить по слабкість російської зброї, а ще стане потужним ударом для репутації ВПК Росії.

Про це у великому аналітичному матеріалі пишуть експерти The New York Times.

Російська ППО у Венесуелі — провал під час атак

Результат ударів США по військовим базам Венесуели. Фото: Соцмережі

В матеріалі особливо акцентується, що російські системи ППО не змогли ефективно відбити атаку США. Військові об’єкти країни залишилися вразливими, а зброя, яку Москва постачала як "сучасну", показала серйозні технічні проблеми. Це поставило під сумнів їхню здатність виконувати головну функцію — прикривати небо від ракет і літаків.

Експерти особливо звертають увагу, що у сучасних війнах саме ефективність систем ППО визначає безпеку армії та цивільних. Провал у Венесуелі вкотре показав, що заяви Кремля про "непереможну зброю" не відповідають реальності, зазначається у статті.

Причому експерти говорять, що подібні проблеми вже фіксувалися в інших країнах, які використовують російські системи. Це викликало критику всередині Венесуели та занепокоєння серед союзників.

Реноме ВПК РФ значно підмочене

Невдача російської ППО може вплинути на подальші закупівлі зброї Венесуелою та іншими державами. Водночас експерти наголошують: країни, які розраховують на російські системи, ризикують залишитися без ефективного захисту від сучасних засобів повітряного нападу.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Штати почнуть отримувати перші партії підсанкціної венесуельської нафти. Йдеться про об'єм від 30 до 50 мільйонів барелів.

Раніше Трамп відреагував на ситуацію в Мексиці та Кубі, натякнувши на можливість застосування військової сили.