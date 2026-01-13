Видео
Видео

Главная Новости дня Уничтожили до активации — чем провал с ПВО Венесуэлы грозит РФ

Уничтожили до активации — чем провал с ПВО Венесуэлы грозит РФ

Дата публикации 13 января 2026 00:19
Фиаско с ПВО Венесуэлы отразится на России — эксперты объяснили как
Уничтоженная пусковая установка "Бук" на авиабазе в Каракасе после ударов США. Фото: The New York Times

В Венесуэле российские системы противовоздушной обороны показали низкую эффективность во время операцию США по аресту диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Это свидетельствует о слабости российского оружия, а еще станет мощным ударом для репутации ВПК России.

Об этом в большом аналитическом материале пишут эксперты The New York Times.

Читайте также:

Российская ПВО в Венесуэле — провал во время атак

Знищили до розгортання - чим провал з ППО Венесуели загрожує РФ - фото 1
Результат ударов США по военным базам Венесуэлы. Фото: Соцсети

В материале особо акцентируется, что российские системы ПВО не смогли эффективно отразить атаку США. Военные объекты страны остались уязвимыми, а оружие, которое Москва поставляла как "современное", показало серьезные технические проблемы. Это поставило под сомнение их способность выполнять главную функцию — прикрывать небо от ракет и самолетов.

Эксперты особо обращают внимание, что в современных войнах именно эффективность систем ПВО определяет безопасность армии и гражданских. Провал в Венесуэле в очередной раз показал, что заявления Кремля о "непобедимом оружии" не соответствуют реальности, отмечается в статье.

Причем эксперты говорят, что подобные проблемы уже фиксировались в других странах, которые используют российские системы. Это вызвало критику внутри Венесуэлы и беспокойство среди союзников.

Реноме ВПК РФ значительно подмочено

Неудача российской ПВО может повлиять на дальнейшие закупки оружия Венесуэлой и другими государствами. В то же время эксперты отмечают: страны, которые рассчитывают на российские системы, рискуют остаться без эффективной защиты от современных средств воздушного нападения.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Штаты начнут получать первые партии подсанкционной венесуэльской нефти. Речь идет об объеме от 30 до 50 миллионов баррелей.

Ранее Трамп отреагировал на ситуацию в Мексике и Кубе, намекнув на возможность применения военной силы.

россия США ПВО Венесуэла Николас Мадуро ВПК
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
