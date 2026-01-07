США отримають підсанкційну нафту від Венесуели

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Американський президент Дональд Трамп повідомив, що США отримають від Венесуели підсанкційну нафту. Йдеться про обʼєм від 30 до 50 мільйонів барелів.

Про це Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

Підсанкційна нафта від Венесуели для США

"Я радий повідомити, що тимчасові органи влади Венесуели передадуть Сполученим Штатам Америки від 30 до 50 мільйонів барелів високоякісної нафти, на яку накладено санкції", — наголосив Трамп.

За його словами, ця нафта буде продаватися за ринковою ціною, а гроші контролюватися будуть ним. Він пояснив, що це потрібно, аби гарантувати, що кошти використають на благо Венесуели та США.

"Я попросив міністра енергетики Кріса Райта негайно виконати цей план. Нафта буде перевезена на суднах-сховищах і доставлена безпосередньо до розвантажувальних доків у Сполучених Штатах", — додав Трамп.

Допис Трамп. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп не виключив нової військової операції у Венесуелі. Водночас він наголосив, що США не воюють з країною.

Раніше Трамп відреагував на ситуацію в Мексиці та Кубі, натякнувши на можливість застосування військової сили.