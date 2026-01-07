Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США отримають від Венесуели до 50 млн барелів підсанкційної нафти

США отримають від Венесуели до 50 млн барелів підсанкційної нафти

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 09:51
США отримають підсанкційну нафту від Венесуели
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Американський президент Дональд Трамп повідомив, що США отримають від Венесуели підсанкційну нафту. Йдеться про обʼєм від 30 до 50 мільйонів барелів.

Про це Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

Реклама
Читайте також:

Підсанкційна нафта від Венесуели для США

"Я радий повідомити, що тимчасові органи влади Венесуели передадуть Сполученим Штатам Америки від 30 до 50 мільйонів барелів високоякісної нафти, на яку накладено санкції", — наголосив Трамп.

За його словами, ця нафта буде продаватися за ринковою ціною, а гроші контролюватися будуть ним. Він пояснив, що це потрібно, аби гарантувати, що кошти використають на благо Венесуели та США.

"Я попросив міністра енергетики Кріса Райта негайно виконати цей план. Нафта буде перевезена на суднах-сховищах і доставлена безпосередньо до розвантажувальних доків у Сполучених Штатах", — додав Трамп.

null
Допис Трамп. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп не виключив нової військової операції у Венесуелі. Водночас він наголосив, що США не воюють з країною.

Раніше Трамп відреагував на ситуацію в Мексиці та Кубі, натякнувши на можливість застосування військової сили.

США санкції Дональд Трамп нафта Венесуела
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації