Главная Новости дня США получат от Венесуэлы до 50 млн баррелей подсанкционной нефти

США получат от Венесуэлы до 50 млн баррелей подсанкционной нефти

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 09:51
США получат подсанкционную нефть от Венесуэлы
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США получат от Венесуэлы подсанкционную нефть. Речь идет об объеме от 30 до 50 миллионов баррелей.

Об этом Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

Читайте также:

Подсанкционная нефть от Венесуэлы для США

"Я рад сообщить, что временные органы власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам Америки от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, на которую наложены санкции", — подчеркнул Трамп.

По его словам, эта нефть будет продаваться по рыночной цене, а деньги контролироваться будут им. Он пояснил, что это нужно, чтобы гарантировать, что средства используют на благо Венесуэлы и США.

"Я попросил министра энергетики Криса Райта немедленно выполнить этот план. Нефть будет перевезена на судах-хранилищах и доставлена непосредственно к разгрузочным докам в Соединенных Штатах", — добавил Трамп.

null
Пост Трамп. Фото: скриншот

Напомним, Трамп не исключил новой военной операции в Венесуэле. В то же время он подчеркнул, что США не воюют со страной.

Ранее Трамп отреагировал на ситуацию в Мексике и Кубе, намекнув на возможность применения военной силы.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
