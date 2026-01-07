США получат подсанкционную нефть от Венесуэлы

США получат от Венесуэлы до 50 млн баррелей подсанкционной нефти
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США получат от Венесуэлы подсанкционную нефть. Речь идет об объеме от 30 до 50 миллионов баррелей.
Об этом Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social.
Подсанкционная нефть от Венесуэлы для США
"Я рад сообщить, что временные органы власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам Америки от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, на которую наложены санкции", — подчеркнул Трамп.
По его словам, эта нефть будет продаваться по рыночной цене, а деньги контролироваться будут им. Он пояснил, что это нужно, чтобы гарантировать, что средства используют на благо Венесуэлы и США.
"Я попросил министра энергетики Криса Райта немедленно выполнить этот план. Нефть будет перевезена на судах-хранилищах и доставлена непосредственно к разгрузочным докам в Соединенных Штатах", — добавил Трамп.
Напомним, Трамп не исключил новой военной операции в Венесуэле. В то же время он подчеркнул, что США не воюют со страной.
Ранее Трамп отреагировал на ситуацию в Мексике и Кубе, намекнув на возможность применения военной силы.
